Tras la caída de la Ley de Tierras, los senadores riojanos convocan a rechazar la totalidad del proyecto: "Esto no termina acá"

Luego de que la senadora libertaria Patricia Bullrich anunciara la postergación del capítulo de la Ley de Tierras Rurales, los representantes riojanos en el Senado evaluaron el anuncio como "una derrota del Gobierno", aunque advirtieron que continuarán rechazando el resto de los capítulos del proyecto libertario. "Esto no termina acá. La Ley de Manejo del Fuego es igual de importante", alertaron a El Destape.

"Desde el comienzo de esta ley no tuvieron el acompañamiento del Senado para sacar el capítulo. Es indudable que si no se lograba el acompañamiento de los aliados fue también porque perjudicaba a los gobernadores: esta ley perjudicaba a las provincias. Esto fue producto de los gobernadores y de la sociedad en su conjunto, que tomó conciencia", señaló a este medio el senador nacional Fernando Rejal, en referencia al cambio de posición de los senadores de Salta, Tucumán y Catamarca.

Los legisladores nacionales de esas provincias sí acompañaron otros proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos la reforma de la Ley de Glaciares y el Super RIGI. Según especialistas, estas iniciativas conforman un paquete de medidas complementarias a la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

"No está terminada la lucha porque se va a tratar la Ley de Manejo del Fuego, que es tan importante como la Ley de Tierras. Tenemos que lograr que la derrota sea con la caída de todos los capítulos", analizó Rejal.

Cabe destacar que la actual Ley de Manejo del Fuego impide modificar el uso de las tierras incendiadas para desarrollos inmobiliarios o actividades agropecuarias que difieran de su estado anterior. Además, establece restricciones que duran 60 años para bosques nativos, áreas protegidas y humedales, y 30 años para zonas agropecuarias, praderas o pastizales. También exige a los particulares denunciar los focos ígneos ante las autoridades y colaborar en las tareas de emergencia.

El ejemplo riojano

"Esto fue un trabajo de todo un equipo. No fue solamente el Senado, sino un trabajo de toda la ciudadanía, que le dijo al Gobierno nacional que no puede avanzar en estos términos", expresó a este medio la exvicegobernadora y senadora nacional Florencia López.

"La presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, apretó, insistió e hizo todo lo que estaba a su alcance, pero cuando hay voluntad del pueblo argentino ya nada sirve", sostuvo López. En ese sentido, destacó que tampoco acompañarán el resto de los artículos vinculados con los "desalojos exprés" de personas inquilinas, la autorización para vender tierras afectadas por incendios, entre otras iniciativas.

La ley vigente nació a partir de un conflicto ocurrido en La Rioja, cuando el estadounidense Yosef Jaime Libersohn adquirió, mediante un remate judicial, unas 200 mil hectáreas que incluían el pueblo de Valle Hermoso, viviendas, una iglesia y una de las principales reservas de agua de la provincia.

Los terrenos, lindantes con la Cordillera de los Andes, concentraban además uno de los principales reservorios hídricos de La Rioja, una provincia que atraviesa una de las mayores crisis de disponibilidad de agua debido a sus características geográficas.

Ese caso derivó en una extensa disputa judicial que llegó tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a tribunales de Nueva York. Finalmente, la Justicia provincial declaró nula la operación y el Gobierno riojano restituyó los títulos de propiedad a los habitantes del lugar.