Un exjugador de Inglaterra atacó a Maradona y quiere sanción a Los Pumas: "Infame"

Un histórico exrugbier de Inglaterra apuntó contra Diego Maradona, cuestionó un homenaje de Los Pumas y reclamó una sanción de World Rugby.(Foto: Gustavo Garello - AP).

La derrota de Los Pumas frente a Inglaterra por el Nations Championship dejó una polémica que cruzó el Atlántico. Mientras World Rugby analiza el final caliente del partido y la situación de Tomás Albornoz, un histórico exjugador inglés sorprendió al cargar contra Diego Maradona, cuestionar un homenaje de la Selección Argentina y exigir sanciones para el rugby argentino.

El encuentro entre Los Pumas e Inglaterra, disputado en Santiago del Estero el pasado sábado, continúa generando repercusiones varios días después del pitazo final de Angus Gardner. Aunque el seleccionado inglés se quedó con la victoria, el debate se trasladó fuera de la cancha y escaló hasta los principales medios británicos.

Uno de los protagonistas fue Brian Moore, exhooker del seleccionado inglés y actual columnista de The Telegraph. El exrugbier cuestionó con dureza el homenaje que realizó el conjunto argentino al equipo campeón del Mundial de fútbol de México 1986, al utilizar una camiseta inspirada en aquella histórica consagración.

Brian Moore (Foto: The Telegraph).

Para Moore, esa elección no fue casual. En su columna sostuvo que World Rugby debería investigar por qué se permitió esa indumentaria. "A Argentina se le permitió jugar con una equipación que hacía referencia a la que usó la selección argentina de fútbol en 1986, una campaña que incluyó el infame engaño de Diego Maradona y su gol de la Mano de Dios contra Inglaterra”, comentó.

En el mismo sentido y visiblemente enojado, Moore continuó: "¿Por qué se permitió este gesto provocador e innecesario? El rugby es un deporte de choques violentos y ya es bastante peligroso sin este tipo de poses infantiles. La consecuencia más lamentable de la hostilidad en torno al partido no fueron los empujones y forcejeos entre los jugadores. Eso ocurre y, aunque las autoridades pueden intervenir, a veces desearía que los árbitros les dieran permiso para una pelea multitudinaria".

También pidió que World Rugby investigue a Argentina

El exinternacional no limitó sus críticas al homenaje. También hizo foco en el clima que rodeó el partido y reclamó que World Rugby investigue los incidentes ocurridos una vez finalizado el encuentro. En ese sentido, apuntó directamente contra Tomás Albornoz, quien protestó la decisión de Gardner de invalidar el try que hubiera significado el empate de Los Pumas.

Angus Gardner en la jugada del final, junto a Tomás Albornoz.

"No me gustó ver a Tomás Albornoz, el apertura argentino, haciendo un leve contacto con el árbitro australiano después de que este anulara el try que podría haber empatado el partido. Que empujen a los rivales todo lo que quieran, pero a los jugadores nunca se les debería permitir ponerle la mano encima a los árbitros”, argumentó.

Además, pidió que también se analicen los supuestos insultos y el lanzamiento de objetos hacia el juez australiano al abandonar el campo de juego. Según trascendió, Albornoz podría ser citado por el organismo internacional para dar explicaciones sobre el episodio.

Más allá de sus cuestionamientos, Moore reconoció que Gardner pudo haber cometido algunos errores durante el partido, aunque defendió la actuación del equipo arbitral y sostuvo que las decisiones disciplinarias tuvieron sustento reglamentario.

Por último, insistió en que World Rugby debe avanzar con una investigación sobre los incidentes posteriores al encuentro y aplicar sanciones si comprueba irregularidades. Según afirmó, proteger a los árbitros resulta fundamental para el desarrollo del rugby internacional y evitar que este tipo de episodios se repitan.

Quién es Brian Moore, el exjugador que criticó a Los Pumas

Brian Moore (Foto:EnglandRugby).

Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto porque provienen de una de las figuras históricas del rugby inglés. Brian Moore disputó los Mundiales de 1987, 1991 y 1995, jugó 64 tests con Inglaterra y realizó dos giras con los British & Irish Lions.

Tras retirarse se convirtió en una de las voces más reconocidas del rugby británico. En su columna recordó también la gira que Inglaterra realizó por Argentina en 1990, la primera luego de la Guerra de Malvinas, y describió el ambiente vivido en los estadios como especialmente hostil. Moore incluso enfrentó a Los Pumas en el Mundial de Sudáfrica 1995 y aseguró que la tensión observada en Santiago del Estero le recordó otros cruces históricos entre ambos seleccionados.