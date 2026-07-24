El Gobierno acelera el tratamiento de los pliegos de dos jueces “amigos” para completar tribunal clave de Comodoro Py

En pos de cubrir con premura un tribunal clave de Comodoro Py, el gobierno acelera el tratamiento en el Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los candidatos del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques para ocupar la Cámara Federal porteña. Ambos, viejos conocidos de Mahiques, tendrán audiencia en la Comisión de Acuerdos el próximo 12 de agosto, tras lo que quedará allanado el camino para que el recinto apruebe sus designaciones. ¿Por qué tanto apuro? Porque podrán intervenir en la revisión del caso $LIBRA, donde el jefe de Estado está imputado.

El 13 de julio ingresaron al Senado los pliegos de Yadarola y Bertuzzi que fueron enviados por el Poder Ejecutivo para integrar la estratégica Cámara Federal porteña, por donde tramitan las causas políticas más sensibles. Se trata de los candidatos para reemplazar a dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri nombró de forma irregular en el tribunal revisor de Comodoro Py. Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín del que también fue parte el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien lo propuso para el tribunal revisor de los tribunales de Retiro. Bertuzzi es uno de los que debía ser reemplazado. Si el Senado aprueba los pliegos de ambos podrán quedarse en el cargo hasta jubilarse, es decir, hasta los 75 años. Como si fuera poco, podrán intervenir apenas asuman en el caso $LIBRA.

Este viernes se comunicó la fecha para el tratamiento en la Comisión de Acuerdos de 29 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos. La Secretaría Parlamentaria informó la convocatoria a audiencias públicas para el 12 y 13 de agosto y la apertura del plazo para la presentación de preguntas y observaciones respecto de los pliegos de esos 29 casos. El 12 de agosto serán tratados los de Yadarola y Bertuzzi. Se trata de los mensajes 214/26 y 216/26. El primero “solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional federal de la Capital Federal, sala I, al doctor Pablo Daniel Bertuzzi”. El segundo dice lo mismo pero con respecto a Yadarola.

Estos pliegos se suman a otros 25 que se tratarán también en la comisión de Acuerdos una semana antes, el 4 y 5 de agosto. Y a los 28 jueces, fiscales y defensores que ya fueron designados oficialmente por Milei el pasado miércoles. Es decir, más de 80 nombramientos, en lo que es una avanzada clara del oficialismo sobre el Poder Judicial cuyas consecuencias durarán años.

Esta nueva ola de nombramientos se suma a decenas que ya se concretaron días atrás y que incluyen a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Horacio Rosatti; y a Ana Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que está cargo del caso $LIBRA. El primero fue designado el 12 de junio juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. La segunda fue nombrada el 15 de julio como jueza federal de Hurlingham. Mientras este segundo nombramiento tomaba forma, Martínez de Giorgi apartaba a los querellantes que tenía el caso de la criptoestafa, lo que provocó todo tipo de suspicacias. Ese desplazamiento se apeló y la cámara porteña es la que tiene que rectificar o ratificar esa decisión. ¿La intención del gobierno es que Yadarola y Bertuzzi lleguen a intervenir en ese recurso?

Yadarola y Bertuzzi, dos viejos conocidos de Mahiques

Tanto Bertuzzi como Yadarola son dos viejos conocidos para Juan Bautista Mahiques, uno de los nuevos operadores judiciales del Gobierno.

Mahiques (h) fue clave para el traslado irregular de Bertuzzi hacia la cámara porteña durante el macrismo, es decir, para el nombramiento cuestionado por irregular por la Corte Suprema de Justicia en 2020. Entonces, el actual ministro de Justicia era uno de los operadores de Macri en tribunales y representaba al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Fue parte de la operación que llevó a Leopoldo Bruglia y a Bertuzzi a la instancia revisora de Comodoro Py, desde donde se impulsó la persecución judicial de opositores.

La relación de Mahiques (h) con Yadarola quedó de manifiesto en el viaje a Lago Escondido, conocido como el “vuelo del lawfare”, que revelaron Página12 y El Destape. Se trató de un viaje a la mansión de Joe Lewis en Bariloche, que se realizó el 13 de octubre de 2022 y que todo indica fue costeado por dos ejecutivos del Grupo Clarín. La planilla del vuelo que publicó este medio da cuenta de que jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista volaron desde San Fernando a Bariloche para pasar unos días en Lago Escondido.

La difusión de la noticia, que coincidió con la filtración de chats del celular del entonces ministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro -que también fue parte del viaje-, dio pie a una investigación judicial y a otra en el Consejo de la Magistratura que terminaron siendo cerradas en un claro mensaje corporativo.

¿Quiénes fueron parte de ese viaje a Lago Escondido además de Mahiques hijo –entonces Fiscal General porteño- y Yadarola? Jorge Rendo, entonces presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los chats filtrados estos fueron quienes financiaron el viaje y organizaron el grupo. También fueron parte del encuentro: el juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur; el padre del actual ministro de Justicia, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques, que intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis; el juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales; Marcelo D'Alessandro, quien era ministro de Justicia y Seguridad porteño; Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso; y el publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales. Toda una definición sobre la red de relaciones de los involucrados en esta trama, sobre todo, del actual ministro de Justicia y del candidato a la Cámara Federal porteña propuesto por Milei.

Un concurso polémico

El concurso para cubrir las actuales dos vacantes de la sala I de la Cámara Federal porteña se abrió a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2020, en el que se definió como irregulares los nombramientos de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que había realizado Macri.

El entonces presidente Macri había movido a dedo a Bruglia y Bertuzzi para tener el control de este estratégico tribunal revisor de Comdoro Py. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Corte consideró que las designaciones de Bruglia y Bertuzzi debían cesar cuando se nombrara a sus reemplazantes naturales. Cuando eso estaba por concretarse, en plena gestión peronista, la Corte modificó la integración del Consejo de la Magistratura y cambió las relaciones de fuerzas. Pasaron casi seis años del fallo que condicionó el futuro de Bruglia y Bertuzzi. En junio pasado el concursó de la controversia terminó. Bertuzzi, que estaba en el puesto 21º en el orden de mérito logró llegar al puesto 6º luego de las entrevistas personales. Ese ascenso arbitrario le permitió meterse en el último lugar de la dos ternas. La nueva conformación del Consejo aprobó finalmente las ternas, que parecieron hechas a medida del actual gobierno libertario. Cuando las ternas llegaron al Ejecutivo, Milei y Mahiques eligieron a Yadarola y Bertuzzi. Este 13 de julio el gobierno envió los pliegos de ambos al Senado. Y ahora se aceleran los tiempos: el 12 de agosto habrá audiencia en la Comisión de Acuerdos para que los pliegos de Yadarola y Bertuzzi sean tratados y puedan ser girados al recinto donde Milei espera que sean aprobados. De esa forma se cerrará la maniobra que indefectiblemente beneficiará al Presidente en el corto plazo.