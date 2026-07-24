Fuerte suba de precios en carne, aceite y azúcar en la tercera semana de julio: aumentos de casi 2%

Durante la tercera semana de julio, la dinámica de precios en las góndolas mostró una aceleración moderada respecto a la semana previa, con un incremento del 0,3% en alimentos y bebidas. Sin embargo, la dispersión entre rubros se mantuvo marcada: categorías esenciales como carnes y bebidas traccionaron la suba hacia arriba con incrementos de casi 2%, mientras que el sector de las verduras actuó como contrapeso al registrar una contracción.

Qué productos aumentaron más en la tercera semana de julio

El relevamiento semanal de precios de la consultora LCG en supermercados confirmó una tendencia dispar dentro de la canasta básica. Si bien el indicador general se mantuvo en niveles acotados, ciertos rubros de consumo masivo sufrieron remarcaciones por encima del promedio general.

Las categorías que encabezaron los incrementos semanales fueron:

Aceites: Registraron el mayor salto relativo del período con una suba del 1,9% .

Azúcar, miel, dulces y cacao: Siguieron en la lista de mayores aumentos con una variación del 1,7% .

Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: Presentaron un alza del 1,5% .

Carnes: Treparon un 0,8% respecto de la semana anterior.

Lácteos y huevos: Experimentaron una suba más moderada del 0,4%.

En el extremo opuesto, las verduras bajaron un 1,4% y las comidas listas para llevar cayeron un 0,9%, moderando el avance del índice general.

Incidencia en el bolsillo: el peso de las carnes y bebidas

A la hora de evaluar el impacto real sobre el gasto de los hogares, no solo importa el porcentaje de aumento sino el peso del producto en la canasta familiar. En este aspecto, las carnes y las bebidas se convirtieron en los dos motores principales que explicaron el comportamiento semanal de la inflación minorista.

De acuerdo con las estimaciones del reporte, la incidencia de las carnes aportó 0,25 puntos porcentuales a la variación total, mientras que las bebidas e infusiones agregaron 0,13 puntos porcentuales. Entre ambos rubros explicaron la mayor parte del incremento semanal de la canasta.

La tendencia de cuatro semanas muestra mayor aceleración

Si se amplía la mirada al promedio de las últimas cuatro semanas móviles, el ritmo de variación mensual promedio de los alimentos se ubicó en el 1,9%, acelerándose 0,6 puntos porcentuales respecto del registro previo.

Al consolidar el último mes, los productos de consumo masivo que acumulan mayores subas son:

Productos lácteos y huevos: Encabezan la medición acumulada con una suba del 4,0% en 4 semanas.

Carnes: Acumulan un incremento promedio del 2,8% .

Panificación, cereales y pastas: Registran un alza del 2,6% en el mes móvil.

El porcentaje de productos relevados que sufrieron remarques en las góndolas permaneció en torno a los valores habituales de las últimas semanas, mientras que las variaciones observadas mostraron menor dispersión y escasez de valores extremos.

Y encima el Gobierno habla de un dólar de $ 1.800 en “unos meses”

En medio de la discusión por el tipo de cambio, el Gobierno deslizó la posibilidad de que en los próximos meses el dólar llegue a un valor entre $ 1.700 y $ 1.800.

“No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $1.800 o a $1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier. El funcionario se pronunció acerca de la situación del dólar durante una participación en el streaming oficialista Carajo y aseguró que la evolución del dólar “no preocupa” porque descartó la posibilidad de oscilaciones bruscas que impacten en el bolsillo, aunque admitió que podría elevarse entre $200 y $300 meses en el corto plazo.

Ravier no fue específico con los tiempos, dado que dijo que ese movimiento podría producirse “en los próximos meses”. El vocero rechazó las evaluaciones que sostienen que el tipo de cambio está atrasado, al destacar las compras de dólares que está realizando el Banco Central y el superávit comercial. Sin embargo, abrió el paraguas de la devaluación.