Tucumán avanza con más de 70 obras públicas en un plan histórico de recuperación vial

En el marco de una política orientada a mejorar la conectividad, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo de la provincia, el Gobierno de Tucumán impulsa un amplio plan de 70 obras en distintos puntos del territorio provincial con intervenciones en infraestructura vial, establecimientos educativos y edificios estratégicos.

"Por la administración del gobernador Osvaldo Jaldo, la provincia de Tucumán está avanzando. Hay más de 70 obras a lo largo y a lo ancho en el rubro que quieran nombrar", explicó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur.

Un plan histórico para recuperar la red vial

Entre las principales acciones, Nazur destacó el plan de recuperación de la red vial provincial que ya permitió intervenir más de 170 kilómetros de rutas, una cifra que calificó como parte de un proceso histórico para mejorar la conectividad y la seguridad vial.

"En el rubro vial, hay un plan histórico de recuperación de nuestra red vial provincial, con más de 170 kilómetros nuevos recuperados", sostuvo el funcionario y explicó que los trabajos también alcanzan a la red terciaria, mediante una articulación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas para garantizar el mantenimiento de caminos que resultan fundamentales para la producción y la comunicación entre las localidades del interior.

Nazur también se refirió al estado de las rutas nacionales que atraviesan Tucumán y reiteró la postura del Gobierno provincial respecto de las responsabilidades de cada jurisdicción: "El gobernador ya dio su postura: cada jurisdicción se debe hacer cargo de las rutas que les corresponde. La Nación tiene que hacer las obras y tiene que hacer el mantenimiento en sus distintas rutas".

No obstante, explicó que la Provincia decidió colaborar con Vialidad Nacional para mejorar la transitabilidad mientras aguarda la ejecución de las obras que corresponden al Estado nacional. "Se entrega mezcla asfáltica para los bacheos, ayudando al desmalezamiento y al mantenimiento de las rutas nacionales", precisó.

Avanza la remodelación de la Terminal de Ómnibus

Otro de los proyectos estratégicos es la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, donde ya comenzaron las tareas correspondientes a la etapa de obras estructurales. Según explicó Nazur, actualmente se desarrollan demoliciones en el sector de estacionamiento y distintas intervenciones que permitirán modernizar uno de los principales accesos a la provincia.

"Se lleva adelante obras importantísimas en la terminal, porque esto viene a beneficiar a todos los tucumanos, al turismo y a todos los que circulamos por esa terminal de ómnibus", destacó. En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas aprovechó el receso escolar para ejecutar trabajos de mantenimiento y refacción en establecimientos educativos de toda la provincia.

Las tareas incluyen la renovación de núcleos sanitarios, reemplazo de pisos, reparación de cielorrasos y obras de mantenimiento en cubiertas y techos, especialmente en escuelas ubicadas en el interior tucumano.

"Se trabaja en los núcleos sanitarios, en algunos cambios de piso, en cielorrasos y también en muchas escuelas del interior, que son más de 20, con cambio de cubierta y mantenimiento de los techos y los cielorrasos", señaló el ministro.

Infraestructura para impulsar el desarrollo provincial

Las intervenciones forman parte de una planificación integral que busca fortalecer la infraestructura pública, mejorar la circulación vial, optimizar los edificios destinados a la educación y modernizar espacios estratégicos para el transporte de pasajeros.

Con obras distribuidas en distintos puntos del territorio, el Gobierno tucumano sostiene un plan de inversión que apunta a mejorar la calidad de los servicios públicos y generar condiciones que acompañen el crecimiento y el desarrollo de la provincia.