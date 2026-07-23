Inversión a ciegas: 1 de cada 3 grandes empresas desconoce cuánto dinero gasta en Inteligencia Artificial

Fuente: El Cronista.

El dato tiene nombre, apellido y metodología. El informe sobre el uso de inteligencia artificial fue elaborado por Accenture entre octubre de 2025 y abril de 2026, con la participación de IPADE Business School y Empresas Globales, e incluyó entrevistas con directores generales y consejeros más una encuesta respondida por ejecutivos de 44 organizaciones —mexicanas y multinacionales— que en conjunto representan el 3,3% del PBI nacional. Los resultados describen a la gran empresa en México, no al mercado en su totalidad.

El reparto del presupuesto: el 47% canaliza entre el 1% y el 5%

El desglose presupuestal revela tres velocidades distintas dentro de la gran empresa mexicana. El 34,1% directamente no sabe cuánto gasta en IA. El 47,7% asigna entre el 1% y el 5% de su presupuesto corporativo a iniciativas de inteligencia artificial. Y solo el 18,2% canaliza más del 5%, lo que supone un compromiso más estructurado con la tecnología. La falta de claridad presupuestal ocurre, precisamente, donde la IA compite por capital con otras prioridades corporativas.

El gasto crece, pero la IA sigue atrapada en pilotos

El 66% de las organizaciones analizadas mantiene la inteligencia artificial en ejercicios aislados o pilotos estructurados. Solo el 20,5% ya la integró en procesos reales y el 13,5% está escalando sus beneficios. El estudio señala que la principal brecha está entre la disponibilidad de herramientas y su conversión en una capacidad empresarial que pueda repetirse en distintas áreas del negocio.

Mientras tanto, el dinero no para de fluir. El gasto promedio de las empresas mexicanas en IA generativa aumentó un 139% entre 2024 y 2026, según un análisis de más de 5.000 suscripciones pagadas con tarjetas corporativas de Clara en tres mercados latinoamericanos. Brasil registró un incremento del 191% y Colombia del 84%. El mercado de IA empresarial en México alcanzó los 32.884 millones de pesos en 2025 y podría llegar a los 110.535 millones en 2029, según IDC.

El problema de fondo: nadie sabe qué IA tiene encendida

Más allá del presupuesto, la visibilidad sobre los propios sistemas es aún más precaria. IBM reportó que solo el 20% de las organizaciones mexicanas consultadas sabía qué capacidades de IA tenía implementadas y dónde operaban. Apenas el 13% mantenía un inventario: ese registro que relaciona cada herramienta con su proveedor, su costo y el responsable de su operación. Sin ese mapa, medir el retorno de la inversión es prácticamente imposible.

El estudio lo confirma desde otro ángulo: la medición del valor es el habilitador con menor madurez relativa dentro del diagnóstico. La distancia entre la importancia que las empresas le conceden a la disciplina financiera y su preparación declarada para ejercerla alcanza los 18 puntos porcentuales. Los proyectos que sí logran demostrar retorno parten de un registro sobre cuánto costaba el proceso antes de incorporar IA, algo que la mayoría todavía no hace de forma sistemática. En definitiva, el gasto en IA en México no para de crecer, pero la capacidad de medirlo y gobernarlo todavía va muy atrás.