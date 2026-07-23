Vigilia, música y espectáculo: Santiago del Estero se prepara para el gran festival popular por sus 473 aniversario

En el marco de las celebraciones por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades, Santiago del Estero se prepara para una gran Vigilia y la gran fiesta popular en el Parque Aguirre convocando a miles de santiagueños y a los visitantes que decidan acercarse a este encuentro con paisajes, música y sabores santiagueños.

Con ferias, espectáculos, talleres, festivales, homenajes, competencias deportivas y los tradicionales actos centrales, el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, destacó las distintas actividades que se desarrollaron durante todo julio.

Así destacó las distintas políticas que llevó adelante el gobierno de Elías Suárez en la que se alcanzó como “resultado de un trabajo que se viene realizando desde hace muchísimos años”, remarcando que la planificación a largo plazo permitió consolidar un modelo que hoy exhibe altos niveles de ocupación hotelera, una agenda permanente de eventos y un creciente flujo de visitantes.

La programación reunió propuestas para todas las edades y recupera algunas de las celebraciones más representativas de la historia de la ciudad, entre ellas la Marcha de los Bombos y las Cuerdas, los Conciertos a la Madre de Ciudades, la Velada Popular, el Festival Madre de Ciudades y el Desfile Cívico Militar. Cabe destacar que las actividades culminarán el próximo 31 de julio y se sumarán espacios para emprendedores y artesanos, muestras culturales y diversas propuestas recreativas.

Bravo también señaló que la mayor estrategia provincial fue la recuperación y puesta en valor de infraestructura clave para garantizar el desarrollo turístico y de eventos. Entre las obras mencionó el Fórum Centro de Convenciones, emplazado en el edificio restaurado de la antigua estación de trenes, que antes de la pandemia llegó a albergar cerca de 150 eventos por año, en su mayoría impulsados por instituciones, colegios profesionales, entidades culturales y organizaciones de la sociedad civil.

Así Bravo aseguro que la provincia puede dar respuesta a la demanda que generan los eventos deportivos nacionales e internacionales y las expresiones culturales de Santiago del Estero. La provincia disfruta propuestas que combinen deporte, música, tradición y gastronomía, defendiendo el potencial del norte argentino y señalando que la continuidad de las inversiones en infraestructura tales como ómnibus y la autovía Santiago del Estero-Termas de Río Hondo permitirán seguir fortaleciendo la conectividad y el desarrollo turístico de la provincia.

En la misma línea, destacó la visión del gobernador Elías Suárez y del actual senador Gerardo Zamora al impulsar inversiones de gran magnitud con una mirada de largo plazo. Y recordó que cuando se construyó el centro de convenciones, con capacidad para 3.000 personas, la ciudad aún tenía una oferta hotelera limitada. Sin embargo, esa decisión permitió dinamizar la inversión privada y ampliar de manera significativa la capacidad de alojamiento, acompañando el crecimiento de la actividad turística y de congresos.