"Fue una desgracia con suerte": el testimonio del presidente de Tigre sobre el ataque sufrido por los hinchas tras el partido contra Nacional en Montevideo.

La victoria de Tigre por 3 a 0 frente a Nacional en Montevideo por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana quedó opacada por un grave episodio de violencia que sufrió la delegación de hinchas del "Matador" al salir del estadio. Los micros que trasladaban a los simpatizantes fueron atacados a balazos en la zona de Ruta 1 y Camino Cibils, un hecho que dejó a un joven herido y que generó una fuerte preocupación en el club.

Martín Suárez, presidente del cuadro de Victoria, mantuvo una entrevista con ESPN en la que describió la gravedad del ataque y el estado del hincha alcanzado por los disparos con un fuerte testimonio. “Por centímetros no fue tragedia. Fue una desgracia con suerte. Lo hablamos con Juan Pablo, que cinco centímetros para arriba y le pegaba en la cabeza y en lugar de estar comiendo en el hotel, estaba en la morgue con la hija. Eso nos amargó la noche después de todo lo lindo que vivimos", expresó.

Qué dijo el presidente de Tigre acerca del ataque sufrida por los hinchas en Montevideo

El dirigente detalló que el simpatizante sufrió una doble herida de bala, ya que el proyectil impactó primero en el brazo y luego en la mano, provocándole una fractura en un dedo. Tras el ataque fue trasladado al Hospital del Cerro, posteriormente declaró en una seccional policial y pasó la noche en el hotel de la delegación antes de regresar a Buenos Aires en buque.

"Fue una desgracia con suerte": el testimonio del presidente de Tigre sobre el ataque sufrido por los hinchas tras el partido contra Nacional en Montevideo.

El ataque ocurrió cuando los simpatizantes emprendían el regreso tras el encuentro. Según el relato difundido desde Uruguay, desde una moto efectuaron alrededor de diez disparos que destrozaron los vidrios de los micros que transportaban a los hinchas argentinos.

Suárez también aclaró que no existen antecedentes de enfrentamientos entre Tigre y Nacional y evitó vincular el episodio directamente con el fútbol. “No sabemos si esto está vinculado a gente de Nacional o no. Entiendo que es más bien un hecho de inseguridad como pasa en Uruguay, Brasil o Argentina. No sé si lo tenemos que vincular al fútbol o a un problema social”, sostuvo.

El presidente de Tigre también contó que las máximas autoridades del club uruguayo se comunicaron con él apenas ocurrió el ataque. Según explicó, tanto Ricardo Vairo como Flavio Perchman se pusieron a disposición para colaborar con la situación. “Ayer por la noche se pusieron en contacto conmigo. No me confirmaron si tienen detenidos o no, aunque dicen que tienen a un identificado. No sé si es algo vinculado al fútbol, la inseguridad o a un loco”, afirmó.

En ese sentido, también anticipó que el club trabajará para evitar que un episodio similar pueda repetirse en el encuentro de vuelta. “Tenemos que jugar la vuelta en Victoria y nos vamos a ocupar de este tema para que no se repita y no tengamos inconvenientes en Argentina que podamos lamentar. Posterior a esto nos pondremos a trabajar en la vuelta a Montevideo si todo sale bien (por la hipotética llave de octavos contra Montevideo City Torque)”.

En lo deportivo, Tigre se impuso por 3 a 0 en Montevideo y quedó muy bien posicionado de cara a la revancha, que se disputará el martes 28 de julio en el estadio José Dellagiovanna desde las 19. El vencedor de la serie se enfrentará en los octavos de final con Montevideo City Torque, que avanzó directamente tras finalizar primero en el Grupo F por delante de Gremio, Deportivo Riestra y Palestino.