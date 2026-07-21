El inesperado mensaje de la esposa de Leandro Paredes tras perder la final con España: "Nuestros hijos ya son grandes y entienden todo"

Camila Galante bancó con el corazón a Leandro Paredes y reveló cómo vivieron el torneo sus hijos.

El fútbol siempre da revancha, pero el dolor de quedarse a las puertas de la gloria eterna es una espina difícil de sacar. Tras la durísima derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para los jugadores que dejaron la vida en la cancha. Sin embargo, hubo un posteo en particular que rompió el corazón de todos los hinchas y se volvió mega viral en cuestión de minutos: la conmovedora carta de Camila Galante a su esposo, Leandro Paredes.

La empresaria, que es el sostén incondicional del volante surgido en Boca en cada desafío de su carrera, decidió romper el silencio con unas palabras que mezclaron la tristeza del momento con un orgullo gigante. Acompañando su descargo con una foto familiar que refleja la unión en las malas, Camila dejó en claro que este torneo, a pesar del resultado, quedará en la memoria de todos.

"Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, y este Mundial va a ser uno de ellos. No porque haya salido como todos soñábamos, sino porque tanto vos como este grupo demostró una vez más lo enormes que son", arrancó escribiendo Camila, bancando a morir el laburo de la Scaloneta en esta cita mundialista.

Sin filtros y con el corazón en la mano, continuó elogiando el tremendo esfuerzo del mediocampista: "Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás. Llegar a una final del mundo no lo hace cualquiera, pero con todo el sacrificio y disciplina ustedes lo lograron una vez más".

El tierno detalle sobre sus hijos que emocionó a todos

El momento más fuerte y emotivo del mensaje llegó cuando Galante habló de Victoria, Giovanni y Lautaro, los hijos de la pareja, y cómo transitaron ellos este mes tan intenso en el que Argentina paralizó el planeta.

"Nuestros hijos son grandes y ya entienden, y no sabés el orgullo que tienen al hablar de vos. Te miran con los ojos llenos de admiración, ansiosos esperan cada partido para alentarte y después correr a abrazarte, en cualquier parte del mundo", reveló Camila, exponiendo el lado más íntimo y humano de lo que significa ser un futbolista de elite y padre a la vez.

Para cerrar, la emprendedora destacó el tremendo ejemplo que Paredes les deja a los nenes de cara al futuro, más allá de cualquier medalla de plata: "Saben de un papá que lucha por sus sueños, que nunca deja de creer y que nunca bajó los brazos. Vieron cómo representaste a un país entero con garra y corazón, cómo defendiste nuestros colores", concluyó junto a unos emojis de la bandera argentina.

El posteo no tardó en llenarse de "me gusta" y comentarios de aliento de otros integrantes de la Selección, familiares y miles de fanáticos que salieron a bancar los trapos. En una hora donde la calentura y la tristeza dominan el panorama, el mensaje de la familia Paredes demostró que el verdadero triunfo está en los ojos de los que más nos quieren.