La joya de Santiago del Estero: por qué el césped del Estadio Único Madre de Ciudades es un modelo para el fútbol argentino

El Estadio Único Madre de Ciudades, emplazado en Santiago del Estero y sede habitual de competencias organizadas por la AFA y la FIFA, se distingue no solo por su moderna infraestructura, sino también por la calidad de su campo de juego. El escenario deportivo incorporó el césped Bermuda TifGrand, desarrollado para el fútbol de alto rendimiento, que se completa con tecnología de drenaje y un sistema de mantenimiento especializado que garantizan una superficie en óptimas condiciones durante las cuatro estaciones y lo vuelven único en el país.

Cada componente de la superficie fue pensado para ofrecer estabilidad, resistencia y seguridad durante los encuentros de alta competencia. Desde la elección del césped hasta el sistema de drenaje y las tareas de mantenimiento, colocan al estadio entre los mejores campos de juego de la Argentina.

La superficie está implantada con Bermuda TifGrand, una variedad híbrida premium desarrollada y certificada por la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. Se trata de un césped especialmente seleccionado para estadios de primer nivel debido a su elevada resistencia al desgaste, su rápida recuperación frente al uso intensivo y la uniformidad que ofrece durante toda la temporada.

Un césped desarrollado para la alta competencia

Esta especie se caracteriza por presentar hojas de textura muy fina, un crecimiento compacto y un color verde oscuro natural, cualidades que permiten obtener una superficie homogénea y estable, indispensable para el desarrollo del fútbol profesional.

Además de favorecer el desplazamiento de los jugadores y la circulación del balón, su estructura vegetal soporta con mayor eficacia la exigencia que representan los partidos de primer nivel y los entrenamientos continuos.

La respuesta a un desafío arquitectónico

El estadio Madre de Ciudades eligió el uso de césped por su alta tolerancia a la sombra que proyectan sus tribunas y cubierta, y mantiene además su vigor y uniformidad donde otras variedades fallan. En invierno, esta cualidad se complementa con iluminación artificial para sostener la fotosíntesis y preservar la calidad de la superficie.

Bajo el terreno, un moderno sistema de drenaje con devolución a efluente trabaja junto al sistema radicular para evacuar rápidamente el agua de lluvias intensas. Esta tecnología evita anegamientos, protege la firmeza del suelo y acorta los tiempos de recuperación para garantizar la continuidad de los partidos.

Un escenario preparado para las grandes contiendas

El campo de juego cumple con las dimensiones reglamentarias establecidas por la FIFA, con 105 metros de largo por 68 metros de ancho, mientras que el césped se extiende cinco metros adicionales alrededor del perímetro para la instalación de cartelería publicitaria sin alterar la superficie de competencia.

La construcción comenzó en 2018 con el objetivo de albergar encuentros de la Copa América 2020. Si bien la pandemia obligó a reprogramar el calendario deportivo, las obras continuaron hasta su inauguración oficial el 4 de marzo de 2021, cuando recibió la final de la Supercopa Argentina entre River Plate y Racing Club.

Además de su diseño contemporáneo, el predio alberga un museo, un restaurante, una amplia sala de prensa para medios radiales y televisivos y espacios destinados a recibir grandes eventos deportivos y culturales.

Como homenaje a tres figuras históricas del fútbol santiagueño, el complejo también exhibe esculturas de Juan Carlos "Chango" Cárdenas, Luis Galván y René Houseman, protagonistas de algunos de los capítulos más importantes del fútbol argentino.