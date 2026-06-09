Educación y viviendas: el gobernador Suárez inauguró obras y anunció nuevas inversiones para el interior de Santiago del Estero

El gobernador santiagueño Elías Suárez encabezó este martes una jornada de inauguraciones en el departamento Río Hondo, donde dejó habilitadas las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 833 “Miguel y Bárbara Mukdise” y del Jardín de Infantes Anexo N° 168, ubicados en el paraje Puesto de Retiro. La actividad formó parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar el acceso a espacios de formación en el interior dela provincia.

"Seguimos construyendo un Santiago del Estero con más educación, inclusión y desarrollo en cada rincón de la provincia", escribió el gobernador en sus redes sociales.

Durante la jornada también se concretó la entrega de viviendas sociales construidas con fondos provinciales y ejecutadas con la colaboración de la Cooperativa Unidos para el Progreso y la Asociación Amparo. El acto se desarrolló en la localidad de Sotelo, donde se realizó la entrega simbólica de llaves a las familias beneficiarias. Allí, el mandatario ratificó la continuidad de este programa habitacional que, según datos oficiales, ya permitió la construcción de más de 32 mil viviendas en todo el territorio provincial.

"Entregamos nuevas viviendas sociales a familias en situación de vulnerabilidad, reafirmando nuestro compromiso de seguir generando igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida para todos los santiagueños", agregó el mandatario provincial en su cuenta de X.

Posteriormente, la comitiva oficial se trasladó hasta la Escuela N° 833, donde quedaron formalmente habilitadas las nuevas instalaciones destinadas a una matrícula de 99 estudiantes. El establecimiento, que también funciona como sede de un colegio secundario en turno tarde, cuenta con siete aulas, biblioteca, laboratorio, sala de informática, espacios para educación física, cocina comedor, sanitarios y dependencias administrativas completamente reacondicionadas.

Las obras incluyeron además la puesta en valor del Jardín de Infantes Anexo N° 168, que dispone de dos salas con sanitarios incorporados, galería, patio cubierto, dirección y cocina. Tanto la escuela como el jardín fueron equipados con nuevo mobiliario, material pedagógico, herramientas tecnológicas y conexión a internet. En el marco del acto también se anunció la ejecución de nuevas obras para la región y se entregaron bustos de los precursores de la autonomía provincial, Juan Felipe Ibarra y Juan Francisco Borges, destinados a la institución educativa anfitriona.

Salarios docentes por encima de la inflación

La inversión en infraestructura educativa se da en un contexto en el que Santiago del Estero también logró destacarse por la evolución de los salarios docentes. Según un informe elaborado por el economista Alejandro Morduchowicz, la provincia registró una mejora real del 8,4% en los haberes del sector entre marzo de 2023 y marzo de 2026, ubicándose entre las pocas jurisdicciones que consiguieron incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El relevamiento, realizado sobre la base de datos oficiales del INDEC y de la Secretaría de Educación de la Nación, muestra que la tendencia predominante fue la contraria. De las 24 jurisdicciones del país, 22 sufrieron pérdidas salariales en términos reales durante el mismo período, afectadas por el avance de la inflación y las dificultades para sostener incrementos que acompañaran la evolución de los precios.

En ese escenario, Santiago del Estero se posicionó entre las excepciones junto a Santa Cruz, que registró una mejora real del 13,6%. El dato cobra relevancia al considerar que en diez provincias las caídas salariales superaron el 20%, configurando uno de los períodos más complejos para el poder adquisitivo de los docentes argentinos en los últimos años.