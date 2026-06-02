Junto al CFI, Elías Suárez anunció $11.500 millones para fortalecer PyMEs y emprendedores en Santiago de Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, la firma de dos convenios estratégicos destinados a fortalecer el desarrollo productivo, impulsar la modernización tecnológica y ampliar el acceso al financiamiento para productores, emprendedores y empresas de la provincia, en el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario santiagueño publicó: "Junto al CFI firmamos importantes convenios que permitirán fortalecer el entramado productivo de Santiago del Estero con nuevas herramientas de financiamiento y desarrollo territorial". "Seguimos gestionando recursos concretos para impulsar la producción, generar empleo genuino y acompañar el crecimiento de quienes apuestan todos los días al desarrollo de Santiago del Estero", agregó.

Los acuerdos contemplan una inversión de $11.500 millones destinada a potenciar el entramado productivo santiagueño. Por un lado, se pondrán a disposición $10.000 millones en líneas de crédito para PyMEs, emprendedores y proyectos productivos, mientras que otros $1.500 millones estarán destinados al fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Territorial distribuidas en distintos puntos de la provincia.

El primero de los acuerdos tiene como finalidad fortalecer las agencias de Desarrollo Territorial distribuidas en distintos puntos de la provincia. La iniciativa contempla acciones de capacitación, modernización tecnológica y mejora de los procesos operativos para optimizar el trabajo de estas instituciones que funcionan como nexo entre los productores, los emprendedores y las políticas públicas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas agencias cumplen un rol clave para acercar herramientas de asistencia técnica, generar capacidades locales y promover proyectos productivos con mayor valor agregado.

El segundo convenio ratifica el acompañamiento permanente del CFI mediante asistencia técnica y financiera destinada a impulsar el desarrollo económico regional. A través de este acuerdo se buscará ampliar el acceso a líneas de financiamiento, programas de fortalecimiento productivo y mecanismos de garantía que permitan acompañar inversiones privadas en distintos sectores de la economía provincial.

En ese sentido, señaló que en los últimos meses se avanzó en programas de formación que alcanzan a miles de jóvenes de más de veinte localidades del interior santiagueño. Según explicó Suárez, estas iniciativas apuntan a mejorar las oportunidades laborales, fortalecer las capacidades técnicas y promover el arraigo de las nuevas generaciones.

“Entendemos que nuestros jóvenes tienen que capacitarse para encontrar mejores oportunidades laborales, aspirar a mejores salarios o desarrollar sus propios proyectos. Queremos que puedan formarse y generar valor desde Santiago del Estero para el país y para el mundo”, sostuvo. El funcionario también remarcó la importancia de avanzar en procesos de tecnificación que permitan agregar valor a la producción local y mejorar la competitividad de los distintos sectores económicos.

Asimismo, destacó el papel del Estado en la generación de herramientas financieras para acompañar al sector privado. En ese marco, señaló que una de las prioridades de la gestión es facilitar el acceso al crédito para impulsar proyectos productivos, mejorar procesos y promover inversiones con impacto económico y social.

Gobernadores contra la modificación a Zona Fría

Junto a la firma de convenios, la reunión se dio en el marco de intentar construir una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría que impulsa el gobierno de Javier Milei y avanzar en una propuesta que permita compensar a las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.

Cabe destacar que el Gobierno Nacional logró avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y restringe el acceso al subsidio al gas natural en distintas regiones del país. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado. De entrar en vigencia, supondría que localidades de unas 10 provincias perderán este beneficio.

La propuesta impulsada por La Libertad Avanza apunta a reducir el alcance del beneficio que desde 2021 alcanzó a millones de hogares incorporados al esquema de descuentos en las tarifas de gas.

El proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto de las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021, el subsidio quedará limitado solo a usuarios considerados vulnerables. Las estimaciones oficiales indican que unos 1,6 millones de hogares perderán el beneficio automático en caso de que la reforma avance definitivamente en el Congreso.

Además, el subsidio ya no se aplicará sobre el total de la factura sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reducirá el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El oficialismo consiguió respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, así como de gobernadores provinciales tras negociaciones que incluyeron promesas de compensaciones energéticas para provincias del norte argentino.