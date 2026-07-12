Lindsey Graham, influyente senador republicano de EEUU, fallece repentinamente a los 71 años

El senador estadounidense Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) camina por el edificio de oficinas del Senado Dirksen antes de la audiencia del Comité Judicial en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, EEUU

El senador estadounidense ​Lindsey Graham, un republicano influyente que pasó de ser un crítico abierto de Donald Trump a uno de sus aliados más leales en el Capitolio ‌después de que Trump llegara a ‌la presidencia, murió a los 71 años.

El legislador de Carolina del Sur murió tras una "enfermedad breve y repentina", informó su oficina en la red social X en la madrugada del domingo. NBC News dijo que personal de emergencias había respondido a una llamada por un paro cardíaco en su vivienda del Capitolio el sábado por la noche.

Poco después de que se anunciara su muerte, Trump calificó a Graham como "una de ​las mejores personas y senadores ⁠que he conocido" y como un patriota trabajador.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante la campaña de 2016, en ‌la que Graham fue uno de los muchos republicanos que perdieron ⁠la nominación presidencial frente a Trump, publicó en ⁠redes sociales: "Si nominamos a Trump, seremos destruidos (...) y lo mereceremos".

Más tarde, tras convertirse en un firme partidario, Graham discrepó públicamente de la decisión de Trump de principios de 2025 ⁠de indultar a unos 1.500 partidarios del presidente que atacaron el Capitolio ​de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, al ‌afirmar que podría provocar más violencia.

De línea ‌dura en defensa, Graham "impulsó de forma constante resultados en la guerra contra el ⁠terrorismo que protegen nuestros intereses de seguridad nacional a largo plazo", decía su sitio web. Fue un destacado partidario de Israel y Ucrania y opositor de Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, publicó en X que estaba profundamente entristecido por la ​muerte de Graham, "que ‌estuvo junto a Israel en sus momentos más difíciles".

El viernes, Graham dijo que China podría desempeñar un papel decisivo para presionar a Rusia hacia conversaciones de paz y ayudar a poner fin a su guerra en Ucrania. Graham, visitante frecuente de Ucrania, se reunió con el presidente Volodímir ⁠Zelenski en Kiev. Hablaron de las necesidades de defensa aérea de Ucrania y de un proyecto de ley de sanciones contra Rusia, dijo Zelenski.

Graham dijo que reforzar las capacidades militares de Ucrania y alinear las sanciones con un impulso diplomático podría obligar a Moscú a entablar conversaciones.

"El camino para poner fin a esta guerra, el camino hacia la paz, pasa más por Pekín que (por) Washington, Kiev o Moscú", dijo Graham a periodistas en la plaza Mijáilivska ‌de Kiev. "China tiene una influencia desmesurada. Me gustaría que usara su influencia por el bien del mundo".

"No creo que (el presidente ruso, Vladimir) Putin esté ahí todavía, pero no haría falta mucho para llevarlo hasta ahí".

Graham ejerció recientemente como presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado y fue miembro de la Comisión de Asignaciones del Senado, la Comisión Judicial ‌del Senado y la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado.

Graham, exabogado de la Fuerza Aérea y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Carolina del Sur, fue elegido ‌al Senado de ⁠Estados Unidos en 2002. Antes de eso, fue elegido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1994 por el tercer distrito ​congresional de Carolina del Sur, según su sitio web.

No estaba casado y vivía en Seneca, Carolina del Sur.

Con información de Reuters