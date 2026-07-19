Así fue la roja de Enzo Fernández en la Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández en la Selección Argentina frente a España, por la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina iguala ante España por la final del Mundial 2026. En un partido sufrido y muy disputado en New Jersey, Enzo Fernández se fue expulsado sobre el final del partido por una infracción en mitad de cancha y el equipo de Lionel Scaloni deberá rearmarse en el centro del campo.

Cuando se jugaba el último minuto de los cuatro adicionados por el árbitro, Enzo fue a disputar una pelota dividida. Sin embargo, Pau Cubarsí llegó primero y, luego de puntear primero la pelota, el exjugador de River Plate se lo llevó puesto, el juez le mostró la segunda amarilla y la siguiente roja.

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Con 3 cambios y una sorpresa, la formación de la Selección Argentina vs. España

Lionel Scaloni definió la formación, con tres cambios con relación a la que derrotó a Inglaterra en la semifinal. Todo está listo y hay una confianza plena en el plantel, que ganó las cuatro finales que disputó hasta el momento a lo largo del ciclo.

La "Albiceleste" casi nunca repite el equipo titular, una costumbre prácticamente habitual en el entrenador, tal como lo hizo en Qatar 2022 y también a lo largo de su ciclo. Por ese motivo, todos los focos apuntan a la estrategia para el encuentro más importante. Puede ser un "partido largo" y el técnico lo sabe, por lo que definió a los titulares en función de ello también.

Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Molina en el lateral derecho, mientras que en la mitad de la cancha volverá Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone. Por último, la modificación más llamativa es la de Nicolás González por Leandro Paredes desde el arranque. El volante de Boca Juniors terminó muy cansado en el encuentro anterior y el cuerpo técnico escogió a "Nico" para controlar el sector derecho español, que tuvo un gran rendimiento ante Francia con este tándem entre el lateral Pedro Porro y el mediapunta Lamine Yamal.

La formación de la Selección Argentina contra España, por la final del Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.