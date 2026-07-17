La pata dominante puede revelar aspectos del comportamiento y desarrollo de tu perro.

Aunque muchas personas no lo saben, los perros también pueden tener una pata dominante, al igual que los seres humanos tienen una mano que utilizan con mayor frecuencia. Veterinarios especializados en comportamiento animal explican que esta preferencia puede observarse con pruebas muy simples y que, además, aporta información sobre la personalidad y el desarrollo neurológico de cada mascota.

Identificar si un perro es diestro o zurdo no requiere estudios ni herramientas especiales. Solo hace falta prestar atención a algunas acciones cotidianas y repetir las observaciones varias veces para comprobar si siempre utiliza la misma pata.

Cómo descubrir cuál es la pata dominante de tu perro

Existen distintos ejercicios que pueden hacerse en casa para detectar qué pata usa con mayor frecuencia. Lo importante es observar el comportamiento en diferentes momentos y no sacar conclusiones por una sola acción.

Los especialistas recomiendan realizar las pruebas en un ambiente tranquilo, donde el perro pueda actuar de manera natural y sin distracciones.

La prueba del juguete con comida

Uno de los métodos más utilizados consiste en ofrecerle un juguete interactivo con alimento en su interior. La idea es mirar con qué pata intenta mover el juguete para sacar la comida. Si repetidamente utiliza la misma, es muy probable que esa sea su pata dominante.

Para obtener un resultado más confiable, conviene repetir el ejercicio en varias oportunidades y comparar el comportamiento.

Tres pruebas simples permiten identificar si tu mascota es diestra o zurda.

Dar la pata también puede dar la respuesta

Otra forma sencilla de comprobarlo es mediante una acción que muchos perros ya conocen. Si al pedirle que dé la pata siempre ofrece la misma, esa suele ser la extremidad que utiliza de manera preferente. Aunque algunos animales pueden alternarlas, la mayoría muestra una clara inclinación por una de ellas.

Este gesto cotidiano puede convertirse en una pista muy útil para conocer mejor a tu mascota.

Qué pata adelanta cuando empieza a caminar

El inicio del paseo también puede brindar información interesante. Los veterinarios aconsejan observar qué pata mueve primero cuando comienza a caminar. Si ese movimiento se repite en distintas salidas, probablemente se trate de la pata dominante.

Los veterinarios recomiendan respetar siempre la preferencia natural de cada perro.

Como ocurre con las otras pruebas, la recomendación es hacer varias observaciones antes de llegar a una conclusión.

Qué puede decir la pata dominante sobre tu perro

Algunos especialistas sostienen que la lateralidad podría estar relacionada con ciertos rasgos del comportamiento. Existe la creencia de que los perros diestros suelen ser más tranquilos, mientras que los zurdos podrían mostrarse más activos o reactivos frente a situaciones nuevas. Sin embargo, estas características no representan una regla absoluta y pueden variar según cada animal.

Otro dato llamativo es que, a diferencia de las personas, donde predominan los diestros, en los perros la distribución sería mucho más equilibrada entre ambas preferencias.