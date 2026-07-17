El estudio que confirma lo que todos sentimos: esto le pasa a tu corazón cuando juega la Selección Argentina

Durante los partidos del Mundial, los hinchas experimentan variaciones en el ritmo cardíaco.

Los partidos de la Selección Argentina no solo despiertan emociones: también generan cambios físicos medibles en el organismo. Un estudio científico difundido por Samsung muestra que durante encuentros de alta tensión, como los del Mundial, los hinchas experimentan variaciones en el ritmo cardíaco, aumentos en los niveles de estrés y alteraciones en la calidad del sueño. Todo esto puede registrarse en tiempo real gracias a la tecnología de los relojes inteligentes Galaxy Watch.

La investigación pone el foco en cómo el cuerpo reacciona frente a la intensidad emocional del fútbol y destaca que dispositivos como la serie Galaxy Watch permiten monitorear indicadores de salud para entender mejor esas respuestas. De esta manera, la tecnología se convierte en una aliada para conocer el impacto que tiene cada partido más allá de lo que ocurre dentro de la cancha.

Cómo afecta un partido de fútbol al organismo

Según el estudio, los momentos de mayor tensión deportiva pueden provocar un incremento significativo de la frecuencia cardíaca, incluso en personas que permanecen sentadas mirando el partido. A eso se suma un aumento del estrés fisiológico y, en muchos casos, dificultades para descansar correctamente después del encuentro debido a la activación emocional.

La investigación explica que estas reacciones forman parte de la respuesta natural del organismo ante situaciones de alta carga emocional. En el caso de los fanáticos del fútbol, especialmente durante competencias internacionales, el cuerpo responde como si estuviera viviendo el acontecimiento en primera persona.

Los Galaxy Watch permiten monitorear indicadores de salud claves en momentos de tensión.

Galaxy Watch: la tecnología que mide las emociones del hincha

Samsung señala que las funciones de salud presentes en la familia Galaxy Watch permiten registrar métricas como el ritmo cardíaco, el nivel de estrés y los patrones de sueño. Estos datos ayudan a visualizar cómo evolucionan las reacciones físicas antes, durante y después de cada partido.

Además del monitoreo en tiempo real, la compañía destaca que la información recopilada puede servir para que cada usuario conozca mejor sus hábitos y el impacto que determinados eventos tienen sobre su bienestar.

La combinación entre ciencia y tecnología demuestra que la pasión futbolera deja huellas mucho más profundas que un simple festejo o una desilusión. En un país donde cada partido de la Selección se vive con intensidad, herramientas como Galaxy Watch permiten comprobar que, efectivamente, Argentina también late más fuerte cuando rueda la pelota.