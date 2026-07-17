Paso a paso: cómo activar las nuevas cuentas gratuitas de Spotify para niños y proteger a los más chicos

Cualquier usuario con una suscripción activa podrá crear un perfil infantil sin costo adicional.

Spotify anunció una de las novedades más importantes de los últimos meses para las familias: la llegada de cuentas gratuitas para niños administradas por padres, una función que ya no requiere contratar el plan Premium Familiar. De esta manera, cualquier usuario con una suscripción activa de la plataforma podrá crear un perfil infantil sin costo adicional, con herramientas de supervisión y una experiencia enfocada exclusivamente en la música.

La nueva modalidad ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, Alemania y Países Bajos, mientras que la empresa confirmó que el despliegue continuará de forma progresiva en otros mercados, entre ellos Canadá, el resto de Europa y Sudamérica. Además de ampliar el acceso, Spotify busca que los adultos puedan recuperar sus propias recomendaciones, listas de reproducción y el resumen anual de Wrapped, sin compartir la misma cuenta con los más chicos.

Qué ofrecen las nuevas cuentas infantiles de Spotify

Las cuentas administradas están pensadas para que los menores puedan escuchar música de forma segura bajo la supervisión de un adulto. A diferencia de una cuenta tradicional, estas solo permiten reproducir canciones en streaming y excluyen podcasts y videos, con el objetivo de ofrecer un entorno más adecuado para niños.

Los padres también cuentan con distintas herramientas de control, entre ellas la posibilidad de bloquear canciones o artistas específicos y administrar la experiencia desde su propia cuenta. Según explicó Barry Nevin, director de producto de Spotify, la compañía busca eliminar la barrera económica que existía hasta ahora para acceder a este tipo de perfiles y garantizar que más familias puedan utilizarlos.

Estas cuentas solo permiten reproducir canciones y excluyen podcasts y videos.

Recomendaciones personalizadas y Wrapped para los más chicos

A pesar de las restricciones de contenido, las cuentas infantiles mantienen varias funciones características de Spotify. Los niños pueden seleccionar sus artistas favoritos para recibir recomendaciones musicales personalizadas y acceder a herramientas como Descubrimiento Semanal y listas diarias, entre ellas Homework Vibes.

Además, Spotify confirmó que los usuarios de estas cuentas también tendrán acceso a Wrapped, el tradicional resumen anual que muestra los artistas, canciones y géneros más escuchados durante el año.

Con esta actualización, la plataforma apuesta por ofrecer una experiencia musical adaptada a los menores, con mayor control para los padres y sin la necesidad de contratar el plan Premium Familiar, una limitación que hasta ahora restringía el acceso a este tipo de cuentas.