Así es el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Italia: en qué consiste "Coraje"

Lautaro Martínez y Agus Gandolfo impulsan Coraje, un restaurante que combina las tradiciones culinarias de Argentina e Italia.

Mientras continúa brillando en el Inter de Milán y con la Selección Argentina, Lautaro Martínez también desarrolla proyectos fuera de las canchas junto a Agus Gandolfo. La pareja apostó por la gastronomía con un emprendimiento que combina raíces argentinas e italianas y que ya se convirtió en una de sus iniciativas más destacadas.

El proyecto gastronómico de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo en Italia

El presente de Lautaro Martínez atraviesa uno de sus mejores momentos. Consolidado como una de las figuras del Inter de Milán y con actuaciones decisivas en el Mundial 2026, el delantero también disfruta de una etapa de estabilidad familiar junto a Agus Gandolfo, con quien comparte la crianza de sus hijos, Nina y Theo.

Más allá de la actividad deportiva, ambos decidieron expandir sus horizontes con un proyecto que refleja parte de su historia personal. Así nació "Coraje", un restaurante ubicado en Italia que busca unir dos culturas gastronómicas profundamente ligadas a la vida de la pareja.

El nombre elegido no es casual. Representa el espíritu con el que enfrentaron el desafío de emprender en un sector altamente competitivo, apostando por una propuesta que rescata sabores tradicionales y experiencias culinarias de calidad.

Qué ofrece Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo

"Coraje" se distingue por una identidad gastronómica que fusiona recetas argentinas e italianas. La propuesta fue diseñada para reflejar tanto las raíces de la familia como el país que los recibió durante los últimos años.

La carta incluye una selección de pastas artesanales, carnes y preparaciones inspiradas en ambas tradiciones culinarias. El objetivo es ofrecer una experiencia que combine ingredientes de calidad con técnicas características de cada cocina.

Para llevar adelante el proyecto, Lautaro Martínez y Agus Gandolfo trabajaron junto al Grupo Borda, reconocido por su experiencia en el desarrollo de conceptos gastronómicos. Esta colaboración permitió construir una propuesta sólida, enfocada tanto en la excelencia de los platos como en la experiencia integral de los visitantes.

Además de la oferta gastronómica, el restaurante apuesta por un ambiente cálido y elegante, pensado para disfrutar de largas reuniones, encuentros familiares o cenas especiales.

La combinación de gastronomía argentina e italiana

Uno de los aspectos más destacados de "Coraje" es la manera en que logra integrar dos culturas culinarias que forman parte de la historia personal de la pareja.

Por un lado, aparecen clásicos de la cocina italiana, con especial protagonismo de las pastas y las recetas tradicionales que forman parte del patrimonio gastronómico del país. Por otro, la propuesta incorpora sabores vinculados a Argentina, especialmente a través de distintas opciones de carnes y preparaciones inspiradas en la cocina nacional.

Esta combinación permite crear un menú variado que busca satisfacer tanto a quienes prefieren los sabores italianos como a quienes desean descubrir especialidades argentinas en Europa.

El emprendimiento gastronómico nació en Italia y refleja la historia personal de la pareja, marcada por sus raíces y su vida en Europa.

El éxito de Coraje llegó hasta Mendoza

La buena recepción obtenida en Italia impulsó la expansión del proyecto. Con el tiempo, la propuesta también desembarcó en Mendoza, provincia natal de Agus Gandolfo y uno de los destinos gastronómicos más importantes de Argentina.

En suelo mendocino, el concepto mantiene la esencia original, aunque incorpora un elemento distintivo: el protagonismo de los vinos de la región. De esta manera, la experiencia se complementa con algunas de las etiquetas más reconocidas del país.

El desarrollo en Argentina se realiza además en conjunto con Cittanina, otro emprendimiento familiar que comparte la misma filosofía de trabajo y la búsqueda constante de calidad.

Mientras Lautaro Martínez continúa enfocado en los desafíos deportivos, "Coraje" se consolida como un proyecto que refleja la identidad de la pareja y su vínculo con dos países que marcaron sus vidas. La gastronomía, los sabores tradicionales y la pasión por emprender se unen en una propuesta que sigue creciendo tanto en Italia como en Argentina.