Apple recupera el trono global y vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo tras superar a Nvidia

Logotipo de Apple en una tienda Apple en París.

En un nuevo capítulo de la feroz disputa por el liderazgo de Wall Street, Apple superó este viernes a Nvidia y se coronó otra vez como la empresa más valiosa del planeta. Este sorpresivo enroque en la cima de los gigantes tecnológicos refleja un cambio de humor entre los inversores, quienes comenzaron a reevaluar las perspectivas reales y el retorno financiero de los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial (IA). Al cierre de las operaciones, la valuación de mercado de Apple se consolidó en los 4,88 billones de dólares gracias a la estabilidad de sus acciones, mientras que Nvidia quedó relegada al segundo puesto con una cotización de 4,86 billones de dólares, arrastrada por una caída del 3,5% en su jornada bursátil.

Esta alteración en la jerarquía financiera pone de manifiesto que el mercado está ampliando su foco de atención más allá de los fabricantes de chips y los beneficiarios directos de la primera ola de la IA. Nvidia, que había retenido el primer puesto global durante casi un año impulsada por la demanda descomunal de sus procesadores, cedió ante una Apple que recupera el liderazgo bursátil por primera vez desde abril del año pasado. Los analistas financieros de BRI Wealth Management señalaron que, hasta hace poco, se consideraba que la firma de Cupertino corría de atrás en la carrera de la IA por no volcarse de lleno a la creación de modelos de lenguaje propios. Sin embargo, la percepción de los fondos de inversión dio un vuelco radical.

El mercado empezó a valorar que Apple está menos expuesta al desgaste que implican las colosales inversiones en infraestructura de capital que hoy ahogan a otros gigantes del sector. Por el contrario, la compañía de la manzana cuenta con una ventaja competitiva única: está mejor posicionada para monetizar la inteligencia artificial de manera inmediata a través de su cartera de servicios, la fidelización de su ecosistema de usuarios y las inminentes actualizaciones de su hardware. De esta manera, la fuerte revisión al alza en su valuación corporativa responde a la confianza de Wall Street en la sostenibilidad a largo plazo de sus ganancias operativas, distanciándose del componente especulativo que infló las acciones de sus competidores en los últimos meses.

Para una compañía que cargó durante mucho tiempo con el estigma de estar rezagada en la frontera tecnológica, este récord convalida los esfuerzos de la gerencia por afianzarse en el negocio del futuro. Además, el logro financiero llega en un momento bisagra que promete limpiar la imagen y el legado de los últimos meses de Tim Cook como CEO de la organización. Cook se encuentra en plena etapa de transición para cederle el timón de la empresa al veterano especialista en hardware John Ternus, un recambio de liderazgo clave que está programado para concretarse en septiembre. El impulso final que apuntaló las acciones ocurrió el mes pasado, cuando Apple lanzó la postergada renovación de su asistente Siri, apostando fuerte a que este sistema mejorado acorte las distancias con el resto de las Big Tech y las startups de nueva generación en la carrera definitiva por el control de la inteligencia artificial.

Con información de Reuters.