Ravier negó la crisis económica: "No coincidimos en que 'la gente no llega a fin de mes'"

Mientras un gran número de empresas que pronostican dar aumentos salariales por debajo del índice de inflación, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que en el Gobierno "no coinciden" con la frase "la gente no llega a fin de mes". Sin embargo, admitió que "hay una clase media" a la cual su ingreso disponible "le rinde menos" producto del aumento de las tarifas.

"No coincidimos en el Gobierno con esto de que 'la gente no llega a fin de mes'. Es una frase que muchos mencionan. No dudo de que haya gente que no llega a fin de mes, pero decirlo en general da la sensación de que todos están en la misma realidad", dijo Ravier en diálogo con Infobae. Los dichos del funcionario se dan horas después de que el propio líder de la Selección Argentina, Lionel Messi, dijera en una entrevista tras el triunfo contra Inglaterra que "hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, no llega al fin de mes".

Para Ravier, hay datos de UNICEF que dan cuenta de una caída de la pobreza y la indigencia, lo cual fue producto de la "baja de la inflación" del Gobierno. "Tenemos datos para mostrar que la pobreza e indigencia vienen cayendo. Un país que baja la inflación genera salida de la pobreza", sostuvo.

Pese a su planteo, Ravier reconoció que hay familias de clase media a la cual su ingreso disponible "le rinde menos" por el aumento de tarifas que promovió la gestión de Milei. "Fíjense el rol ingrato de este Gobierno aumentando el precio del combustible, del gas, la telefonía, pero todo eso había que hacerlo para generar incentivos de inversión", señaló.

Y luego siguió: "Ahora, si vamos al ingreso disponible, las familias me van a decir: 'Mi ingreso sigue siendo esto, tengo que pagar más de luz, gas', y es cierto".

El sincericidio sobre los comercios

Por otro lado, Ravier también admitió que existen tanto las "economías regionales que se están favoreciendo" de la política económica y "el comerciante que no vende", aunque argumentó que no es por la merma de los ingresos sino por "un cambio en los hábitos".

"Mercado Libre vende más que nunca. Hay un cambio en los hábitos de consumo que no se puede negar. Nos preocupamos por el comerciante que no vende ropa, pero a la hora de comprar lo hacemos por alguna plataforma, reducimos la demanda sobre esos comercios que venden menos", señaló.

Y agregó: "Luis Caputo dice que estamos en máximos de consumo de la historia, pero ¿cómo se lo explico al comerciante que no vende?"

De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora PwC entre 148 compañías de todo el país, el presupuesto promedio destinado a incrementos salariales para 2026 se ubica por debajo de la inflación proyectada.

El estudio muestra que las empresas otorgaron, durante el primer semestre de 2026, aumentos promedio del 13,48% al personal fuera de convenio. Para el cierre del año, las organizaciones estiman incrementos salariales acumulados del 27%, mientras que proyectan una inflación del 28,44%.