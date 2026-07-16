El método de Google para recuperar fotos borradas en pocos pasos

Si la imagen no está en la Papelera, todavía existe una posibilidad antes de darla por perdida.

Borrar una foto por accidente no siempre significa perderla para siempre. Google Fotos cuenta con una función que permite recuperar imágenes y videos eliminados de manera sencilla, siempre que se cumplan ciertos requisitos. La clave está en actuar rápido y revisar la Papelera antes de que los archivos sean eliminados de forma definitiva.

El servicio de Google conserva temporalmente los archivos borrados y ofrece un margen para restaurarlos. Si la foto tenía copia de seguridad, permanecerá en la Papelera durante 60 días. En cambio, si no estaba respaldada, el plazo se reduce a 30 días. Una vez transcurrido ese tiempo o si la Papelera fue vaciada manualmente, la recuperación ya no será posible.

Cómo recuperar una foto eliminada en Google Fotos

El procedimiento es prácticamente igual en celulares Android, iPhone, iPad y también desde la computadora. Solo hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Google Fotos .

. Ingresar en la sección Colecciones .

. Entrar a Papelera .

. Mantener presionada la foto o el video que se desea recuperar.

Tocar la opción Restablecer.

Al completar el proceso, el archivo volverá automáticamente a la biblioteca de Google Fotos, al álbum donde estaba guardado originalmente y, si corresponde, también reaparecerá en la galería del teléfono.

El servicio de Google conserva temporalmente los archivos borrados y ofrece un margen para restaurarlos.

Qué hacer si la foto no aparece

Si la imagen no está en la Papelera, todavía existe una posibilidad antes de darla por perdida. Google recomienda revisar la sección Archivo, ya que muchas veces las fotos fueron archivadas y no eliminadas. En ese caso, basta con desarchivarlas para que vuelvan a mostrarse en la biblioteca principal.

También hay que tener en cuenta que la restauración solo funciona cuando se cumplen determinadas condiciones. El contenido debe seguir dentro de la Papelera, no haber sido eliminado de forma permanente y, en algunos casos sin copia de seguridad, tampoco haber sido borrado de la galería del dispositivo. Además, Google advierte que las cuentas inactivas durante largos períodos pueden verse afectadas por sus políticas de inactividad.

Para evitar pérdidas definitivas, lo más recomendable es mantener activada la copia de seguridad de Google Fotos y evitar vaciar la Papelera de manera automática. Ese simple hábito puede marcar la diferencia entre recuperar una imagen importante o perderla para siempre.