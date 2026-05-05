Google Fotos ahora te ayuda a elegir tu outfit y crea tu armario virtual

Fuente: Ecosistema Startup.

Google anunció una nueva función para Google Fotos que busca convertir la galería del celular en un armario digital impulsado por inteligencia artificial. La herramienta, llamada "Wardrobe", analizará automáticamente las fotografías almacenadas por el usuario para identificar prendas de ropa y accesorios, organizarlos por categorías y permitir la creación de outfits virtuales directamente desde la aplicación. La inspiración declarada del equipo es el armario computarizado de Cher en la película Clueless (1995), que 30 años después se vuelve realidad en el bolsillo de cualquier usuario.

Cómo funciona la IA por dentro

Wardrobe no requiere ningún trabajo manual de parte del usuario. La IA de visión por computadora escanea las fotos de tu galería, identifica las prendas que llevás en cada una y genera versiones recortadas de esas piezas para almacenarlas en un espacio específico dentro de la app. El sistema reconoce remeras, vestidos, pantalones, abrigos, zapatos, bolsos y joyas, los separa digitalmente del fondo y los reúne en una colección dentro de la pestaña Collections de Google Fotos.

La calidad de los resultados depende de las fotos. Una imagen de cuerpo entero con buena iluminación permite una extracción más precisa que una selfie borrosa. Google anticipa que los mejores resultados los obtendrán quienes tengan fotos claras donde se vea bien la ropa.

Filtros, combinaciones y tableros de inspiración

Una vez armado el inventario digital, la app ofrece varias formas de explorarlo. Los usuarios podrán filtrar las prendas por categorías específicas: solo zapatos, pantalones, vestidos, chaquetas, joyas o remeras, facilitando la búsqueda y combinación de ropa. La herramienta también permitirá redescubrir prendas olvidadas que todavía permanecen guardadas físicamente en el armario, pero que muchas veces pasan desapercibidas en el uso cotidiano.

Las combinaciones se guardan en colecciones temáticas. Los outfits pueden organizarse por ocasión: viajes, casamientos, eventos formales, reuniones de trabajo, fiestas o escapadas de fin de semana. También es posible compartir los conjuntos con amigos para pedir una segunda opinión antes de decidirse.

La función más llamativa: "Pruébatelo"

Wardrobe incluye un probador virtual que usa IA generativa. La app puede mostrar una vista previa de cómo te quedaría un conjunto antes de vestirte de verdad. Seleccionás piezas individuales de tu armario, pulsás "Pruébatelo" y obtenés una imagen aproximada del look. Es útil especialmente para hacer la maleta antes de un viaje o para planear outfits de eventos sin tener que estar probándote ropa.

La pregunta sobre privacidad que Google no respondió del todo

El punto que generó más debate entre los especialistas es el uso de datos. Google Photos ya analiza imágenes para clasificación de objetos y reconocimiento facial; el armario digital añade una capa nueva de datos sobre preferencias de moda, marcas, prendas y estilos. Esa información tiene valor comercial evidente para Google Shopping y para anunciantes de moda. Google no aclaró aún si los perfiles de moda generados podrán usarse para targeting publicitario.

Cuándo llega

Wardrobe se desplegará de forma progresiva, con un lanzamiento inicial previsto para el verano de 2026, empezando por dispositivos Android y posteriormente en iOS. Su llegada masiva podría afectar directamente a apps especializadas como Acloset, Combyne o Pureple, que ofrecen funciones similares pero requieren fotografiar la ropa manualmente desde cero.