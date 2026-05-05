Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Rosario Central recibirá este martes a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026, con la chance de sellar su pase a los octavos de final. El Canalla, dirigido por Jorge Almirón, llega como uno de los líderes de la zona junto a Independiente del Valle, con una racha de cinco partidos sin perder y la ilusión renovada por el primer gol de Ángel Di María en el certamen continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Rosario Central y Libertad, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Rosario Central y Libertad?

El partido entre Rosario Central y Libertad se jugará este martes 5 de mayo de 2026 desde las 19:00 (hora de Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario. El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que su compatriota Wagner Reway estará a cargo del VAR. La transmisión irá por Fox Sports en televisión y por Disney+ Premium vía streaming.

El encuentro es clave para definir el panorama del Grupo H, que tiene a Rosario Central e Independiente del Valle como punteros con siete puntos, seguidos por Universidad Central de Venezuela con tres y Libertad en el fondo, sin sumar unidades. Si el Canalla gana y la UCV no se queda con los tres puntos en su compromiso, asegurará su lugar entre los dieciséis mejores del torneo con dos fechas de anticipación.

Rosario Central llega al partido con el envión de la goleada 3-0 sobre Universidad Central de Venezuela en la fecha anterior de la Libertadores, encuentro en el que Ángel Di María convirtió su primer tanto en el certamen. En el plano local, el equipo de Almirón cerró la fase regular del Torneo Apertura empatando 1-1 con Tigre y se metió en los playoffs tras finalizar cuarto en el Grupo B, con ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En octavos de final del torneo doméstico se medirá ante Independiente.

El Canalla acumula cinco partidos sin derrotas y mantiene la valla invicta en la Libertadores, donde lleva cuatro goles a favor y ninguno en contra en tres presentaciones. Para este compromiso, Almirón apostaría por sus principales figuras y volvería a contar con Di María como referente ofensivo, en un equipo que también encuentra peso de gol en Alejo Véliz y Jáminton Campaz. No hay bajas relevantes confirmadas y se espera que el técnico repita el once que viene mostrando solidez en el certamen continental.

Libertad, en cambio, atraviesa una realidad muy distinta. El conjunto paraguayo perdió los tres partidos que disputó en la fase de grupos y llega prácticamente sin margen de error: necesita ganar los tres encuentros que le quedan y depender de otros resultados para pelear por el tercer puesto que da acceso a la Copa Sudamericana. Viene de caer 2-3 como local ante Independiente del Valle, en un partido que profundizó las dudas en torno al equipo de Asunción.

El Gumarelo cambió de entrenador hace pocas semanas: Juan Samudio asumió el cargo el 23 de abril tras la renuncia de Francisco "Chiqui" Arce, y debutó con un triunfo 3-2 ante Olimpia en el clásico blanco y negro del Apertura paraguayo. El fin de semana pasado derrotó 5 a 0 a Sportivo San Lorenzo, aunque ya lejos del Olimpia que es el puntero. Para visitar Arroyito, Samudio mantendría el once que viene de imponerse en el clásico, con Lorenzo Melgarejo como principal carta ofensiva y Federico Carrizo y Alexis Fretes en la generación de juego.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Jáminton Campaz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Matías Espinoza, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Alexis Fretes, Federico Carrizo, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.

Rosario Central vs Libertad: ficha técnica