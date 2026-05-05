El estremecedor video que grabó Rocío Alvarito, la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata

La joven tenía 26 años (Foto: redes sociales).

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito sumó un nuevo capítulo. La joven de 26 años falleció tras caer de un segundo piso en la localidad platense de La Loma durante una discusión con su novio en febrero de este año. En las últimas horas, la Justicia logró abrir el celular de la víctima y encontró varios videos que fueron grabados antes del desenlace fatal.

El episodio había sucedido en una propiedad ubicada en la calle 47 y Diagonal 76, e inicialmente había sido reportado al 911 como un presunto accidente. Sin embargo, tras el fallecimiento de la joven en el Hospital Rossi, la fiscalía ordenó la detención de su pareja, Marcos Ariel García, por presunto "abandono de personas seguida de muerte y privación ilegal de la libertad agravada".

García había asegurado ante la Justicia que su novia se "arrojó sola" y que él intentó impedirlo. Pero el material obtenido del celular de Alvarito indicaría lo contrario, ya que la joven había denunciado que sufría violencia de género en los instantes previos a la caída.

Los últimos momentos con vida de Rocío Alvarito

Según El Día, en los registros fílmicos se percibe a la joven con signos de angustia y temor, mientras reclama por las marcas en sus brazos. Además, se observa el desorden dentro del inmueble, con diversas pertenencias de la víctima arrojadas por todo el departamento.

“Ahí está el violento, ahí está el violento”, denunció la joven mientras grabó a García caminando por el departamento. “Mirá lo que hiciste”, le dice entre lágrimas, con la voz quebrada y agitada por la situación. “Ahí lo tenés mirá, al que te llama que rompí todo, mirá“, señaló mientras registraba la puerta de su habitación en el suelo. “Mirá cómo me marcó toda”.

Luego se la escucha decir: “Igual que el padre, violento, maltratador, igualito”. En las imágenes obtenidas por el medio citado, también se ve al principal sospechoso caminar por la casa, hablar por teléfono y recolectar su ropa en una bolsa.

La investigación

En paralelo, mientras se analizaban las pruebas, se conoció que los defensores presentaron un recurso formal para pedir la morigeración de la prisión preventiva con el objetivo de que el acusado siga el proceso penal en su domicilio.

Por otro lado, los investigadores sostienen que la víctima estaba retenida, atravesando una situación de violencia previa, y que en medio de la desesperación habría intentado escapar por el balcón, pero le costó la vida. Si bien no existen denuncias formales, había antecedentes de violencia "conocidos" por el entorno cercano, indicó TN.

La relación habría sido conflictiva y "tóxico", y el detenido habría manifestado su intención de finalizar el vínculo. La familia de la víctima pide que el expediente sea recaratulado como homicidio agravado por su contexto de violencia de género. El paso siguiente en la investigación serán las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se realizarán entre el 21 de mayo y el 3 de julio.