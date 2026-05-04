El tajante análisis desde PBA: “El programa económico de Milei fracasó”

Cristian Girard, titular de ARBA

El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, reconoció que diferentes indicadores productivos “se encuentran en valores similares a los de la pandemia, pero sin el virus”. “El programa económico de Milei fracasó”, sentenció en la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno.

“La gran mayoría de las actividades vinculadas al mercado interno y a los sectores productivos muestran una caída que parece no tener fin”, detalló el dirigente. Además indicó que “desde la Provincia no podemos modificar las políticas macroeconómicas”, sin embargo, “seguimos acompañando al sector privado para aliviar su situación”.

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En ese sentido, contó que desde ARBA implementaron un “plan de desendeudamiento para jubilados”. Se trata de una medida política que busca “acompañar a uno de los sectores más perjudicados por la crisis económica”. De esta manera “se impulsará una acción territorial para llegar a cada jubilado y jubilada y otorgar una exención de deudas retroactivas de hasta cinco años”. Se estima que son más de 17 mil personas con deudas impositivas totales que alcanzan los $798 millones.

Más medidas paliativas para pymes y monotributistas

Por otra parte, cerca de 12 mil pymes, comercios y pequeñas empresas bonaerenses se inscribieron durante el primer trimestre del año al régimen “Riesgo 0, SAF 0”, la nueva herramienta implementada ARBA para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y mejorar el capital de trabajo del sector productivo.

La iniciativa introduce un esquema de ajuste automático de alícuotas de retención y percepción, que se adecúan en función del perfil fiscal de cada contribuyente. Cuando los pagos a cuenta superan niveles razonables respecto del impuesto determinado, el sistema reduce de oficio esas alícuotas, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.

El nivel de adhesión alcanzado en los primeros meses del año refleja el impacto positivo de la medida en el entramado productivo, en particular entre pequeñas y medianas empresas que requieren previsibilidad y liquidez para sostener su actividad en un contexto económico complejo.

Al respecto, Girard, señaló que “la rápida incorporación de más de 12 mil pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas”. Y agregó: “Este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir”.

El esquema “Riesgo 0, SAF 0” forma parte de una política integral de simplificación tributaria que la Provincia viene desarrollando desde 2020, con el objetivo de reducir la carga administrativa y financiera sobre contribuyentes cumplidores, al tiempo que se fortalecen los controles sobre sectores de mayor capacidad contributiva.

En paralelo, ARBA continúa optimizando los mecanismos de devolución de saldos a favor. Actualmente, el sistema permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de manera digital, con acreditación en un plazo de hasta 72 horas hábiles, lo que agiliza la recuperación de fondos y mejora la liquidez de las y los contribuyentes.

“Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad”, subrayó Girard.