Comienza el Hot Sale 2026 en Argentina: cuándo es y cómo comparar precios

Fuente: Mercado Libre.

El evento Hot Sale 2026 es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y convoca a cientos de empresas de todo el país. Durante el evento, los consumidores podrán acceder a más de 15.000 productos en megaofertas, con descuentos especiales y facilidades de pago. En la edición anterior participaron más de 1.000 tiendas y se registró una facturación de más de 638 mil millones de pesos en solo tres días.

Cuándo es y cuánto dura

El Hot Sale 2026 en Argentina será desde el lunes 11 de mayo a las 00:00 horas hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59 horas. Son 72 horas exactas de evento oficial. Pero no termina ahí: a este evento generalmente le sigue Hot Week, la extensión del evento oficial, que mantiene las promociones 4 días adicionales, hasta el domingo 17 de mayo.

Qué se puede comprar

En el sitio oficial hotsale.com.ar se pueden encontrar marcas distribuidas en múltiples rubros: Electro y Tecno, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Indumentaria y Calzado, Deportes y Fitness, Supermercado y Bodegas, Salud y Belleza, Bebés y Niños, Motos y Autos, y Servicios y Varios.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, se espera que los televisores sean uno de los productos más buscados del evento. En la edición anterior, los productos más buscados fueron zapatillas, celulares, heladeras, televisores, lavarropas, freidoras, perfumes y notebooks.

Cómo comparar precios para no caer en falsas ofertas

El principal riesgo del Hot Sale no es comprar mal, sino comprar creyendo que se compra bien. Algunos vendedores inflan el precio de lista días antes del evento para luego aplicar un "descuento" que en realidad devuelve al precio original. Para evitarlo:

Registrá el precio antes del 11 de mayo. Anotá o sacale una captura al precio del producto que querés comprar en distintas tiendas durante los días previos.

Anotá o sacale una captura al precio del producto que querés comprar en distintas tiendas durante los días previos. Usá herramientas de comparación. Sitios como Buscapé, Soybot o Google Shopping permiten ver el historial de precios de muchos productos y detectar si el "descuento" es real.

Sitios como Buscapé, Soybot o Google Shopping permiten ver el historial de precios de muchos productos y detectar si el "descuento" es real. Buscá el sello oficial de la CACE. Cada tienda adherida cuenta con un sello identificador que permite distinguir a las empresas que participan formalmente del evento. Es un punto clave para evitar confusiones o estafas y garantizar que las promociones correspondan al Hot Sale.

Cada tienda adherida cuenta con un sello identificador que permite distinguir a las empresas que participan formalmente del evento. Es un punto clave para evitar confusiones o estafas y garantizar que las promociones correspondan al Hot Sale. Verificá el sitio antes de pagar. Ante la proliferación de sitios falsos en eventos masivos, confirmá que la URL corresponda a la tienda oficial antes de ingresar datos de tarjeta.

Las promociones bancarias que se suman

Además de los descuentos de cada tienda, varios bancos suman beneficios propios durante el Hot Sale. Mercado Libre, por ejemplo, ofrecerá hasta 50% de descuento en productos seleccionados y hasta 18 cuotas sin interés. Es recomendable revisar el sitio de cada banco antes del 11 de mayo para saber qué tarjetas tienen beneficios adicionales y en qué comercios aplican.