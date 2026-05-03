La FIA tomó una decisión contundente tras el final del Gran Premio de Miami 2026, sancionando a Charles Leclerc con un drive-through convertido en 20 segundos, lo que provocó que el piloto de Ferrari descendiera de la sexta a la octava posición en la clasificación final y de esta forma Franco Colapinto alcanzó la séptima posición, la mejor de su carrera.

Los comisarios analizaron a fondo el incidente, revisando telemetría, comunicaciones por radio, videos y grabaciones onboard, y concluyeron que Leclerc "abandonó la pista en varias ocasiones sin una razón justificable", infringiendo el artículo B1.8.6 del reglamento. El momento clave fue su trompo en la última vuelta en la curva 3, donde dañó el auto al chocar contra el muro.

La sanción también benefició a otros competidores, como Lewis Hamilton y Franco Colapinto, que ascendieron posiciones en la tabla. Hamilton pasó a ser sexto y Colapinto séptimo, aprovechando el castigo a Leclerc para mejorar su clasificación final.

El desenlace fue un duro golpe para Leclerc, quien había sido protagonista durante todo el fin de semana, incluso superando a su compañero en la lucha por la pole position el sábado. Un resultado que pasó de un posible podio a un octavo puesto por una cuestión clave de límites de pista.

Por otra parte, Max Verstappen también recibió una sanción, aunque con menor impacto. Los comisarios le aplicaron 5 segundos de penalización por cruzar la línea blanca a la salida del pitlane, violando el Apéndice L, Capítulo IV, artículo 6 c) del Código Deportivo Internacional.

Por qué sancionaron a Leclerc

La revisión de imágenes posteriores a la carrera confirmó que "el exterior del neumático delantero izquierdo cruzó la línea blanca sólida de salida del pitlane". Sin embargo, esta penalización no afectó la posición final de Verstappen, quien terminó quinto con una ventaja suficiente sobre Hamilton, que quedó en sexto lugar tras la sanción a Leclerc.

Así, mientras Verstappen mantuvo su lugar sin mayores consecuencias, Leclerc sufrió un cambio radical en su resultado en Miami. La actuación de la FIA marcó un antes y un después en el Gran Premio, con un impacto directo en las posiciones finales y la pelea por el campeonato.

Según explicó el propio piloto monegasco, tras el accidente su monoplaza no podía girar correctamente en curvas a derechas, lo que le llevó a recortar varias chicanes hasta la bandera a cuadros. Sin embargo, la FIA fue inflexible: consideraron que recortar el trazado le otorgó "una ventaja duradera" y que el problema mecánico alegado "no constituye una razón justificable" para salirse de la pista.

Por ello, la sanción de drive-through se aplicó tras la carrera como 20 segundos, dada la reiteración de las infracciones. En cuanto a si debía castigarse el hecho de continuar con un coche dañado, los comisarios no encontraron evidencia clara de un problema mecánico "obvio o discernible", por lo que no impusieron penalización adicional.

Este fallo dejó a Leclerc lejos de su posible podio. A solo dos vueltas del final, el piloto estaba en zona de podio, pero tras ser superado por Oscar Piastri, sufrir el trompo y los daños en su auto, terminó cruzando la meta sexto en pista. Con la penalización, cayó al octavo puesto, muy distante de la posición que parecía asegurada.

La sanción también benefició a otros competidores, como Lewis Hamilton y Franco Colapinto, que ascendieron posiciones en la tabla. Hamilton pasó a ser sexto y Colapinto séptimo, aprovechando el castigo a Leclerc para mejorar su clasificación final.

El desenlace fue un duro golpe para Leclerc, quien había sido protagonista durante todo el fin de semana, incluso superando a su compañero en la lucha por la pole position el sábado. Un resultado que pasó de un posible podio a un octavo puesto por una cuestión clave de límites de pista.

Por otra parte, Max Verstappen también recibió una sanción, aunque con menor impacto. Los comisarios le aplicaron 5 segundos de penalización por cruzar la línea blanca a la salida del pitlane, violando el Apéndice L, Capítulo IV, artículo 6 c) del Código Deportivo Internacional.

La revisión de imágenes posteriores a la carrera confirmó que "el exterior del neumático delantero izquierdo cruzó la línea blanca sólida de salida del pitlane". Sin embargo, esta penalización no afectó la posición final de Verstappen, quien terminó quinto con una ventaja suficiente sobre Hamilton, que quedó en sexto lugar tras la sanción a Leclerc.

Así, mientras Verstappen mantuvo su lugar sin mayores consecuencias, Leclerc sufrió un cambio radical en su resultado en Miami. La actuación de la FIA marcó un antes y un después en el Gran Premio, con un impacto directo en las posiciones finales y la pelea por el campeonato.