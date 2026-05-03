A un paso: Boca recibió un importante permiso para remodelar la Bombonera

El sueño de la actual dirigencia es lograr que el estadio alcance la capacidad de 80 mil espectadores

Uno de los grandes problemas que la gestión de Juan Román Riquelme debe afrontar es aumentar la cantidad de localidades disponibles en la Bombonera con el fin de que sean más los hinchas presentes en los partidos de Boca. Es por ello que la última noticia sobre el masterplan de reformas es una extremadamente positiva y que solo necesita de una confirmación más para que las obras comiencen.

“En el día de hoy, el Club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se aprueba el proyecto ejecutivo presentado y se autoriza su desarrollo en el sector correspondiente. Esta instancia confirma que toda la documentación técnica fue evaluada y aprobada”, expresa el comunicado que se encuentra presente en la web de la Institución.

La obra servirá de acceso para la futura cuarta bandeja que el club planea construir.

El proyecto mencionado es uno que propone la construcción de cuatro torres de acceso a las tribunas superiores de la Bombonera y la colocación de puentes peatonales. Esta obra es especial porque se trata de una que pasará sobre las vías del ferrocarril. Por ende, se necesitan los estudios necesarios para que no haya accidentes en el ingreso del estadio, como también daños en los rieles que son utilizados para transportar diversos objetos.

“En los próximos días realizaremos la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra”, agrega el comunicado. Se trata de una instancia clave porque, de demorarse, la obra se retrasará y no se podrá comenzar con la misma una vez que el Mundial haya finalizado como se tiene planeado.

Hay que recordar que otra de las obras que la institución va a llevar a cabo es la transformación de la Platea K. Se van a remover cada uno de los asientos disponibles y que dicho sector se transforme en una popular. Por ende, se ganarán 1500 ubicaciones nuevas. Mientras que la construcción de una cuarta bandeja dará 6500 espacios para vender entradas en los días de los partidos.

Por otro lado, Boca va a retocar de gran manera la pendiente de las populares con el fin de que se sumen 3000 ubicaciones más. A esto se le debe sumar la construcción de 216 palcos en la parte de plateas preferenciales, que dará como resultado la elevación del sector que da a la calle Dr. del Valle Iberlucea. En esta ejecución se estima un total de 6500 plazas nuevas.

Otro retoque que sufrirá la Bombonera se encuentra vinculado con el campo de juego. Se decidió correr unos metros hacia el sector que da a las vías. Se cree que este pequeño cambio permitirá ganar 500 espacios nuevos. Además, hay un detalle que es fundamental porque permitirá la creación de un túnel de salida donde los dos equipos puedan pisar el verde césped al mismo tiempo. Está claro que este proceso obligará a que el equipo salga de su estadio por varios partidos con el fin de que el estadio alcance la cifra de 80 mil espectadores.