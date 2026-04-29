Tras perder el invicto, Boca va por un refuerzo y mira a una joya del fútbol argentino

Boca mira a una joya del fútbol argentino como posible refuerzo (foto: Boca).

Boca Juniors ya piensa en refuerzos para después del Mundial 2026, luego de haber perdido el invicto de 14 partidos con la derrota frente a Cruzeiro por 1-0 en Belo Horizonte, Brasil. La dirigencia del club, encabezada por el ídolo Juan Román Riquelme, tiene en la mira a uno de los jugadores jóvenes más destacados del fútbol argentino en la actualidad para el próximo mercado de pases.

El protagonista es nada menos que Lautaro Vargas, el lateral derecho de 21 años, 1.73 m. y 68 kilos que se desempeña en Unión de Santa Fe. Habitualmente citado a las Selecciones nacionales juveniles, el rosarino se destaca por la proyección al ataque con criterio, la velocidad y el desborde hasta el fondo de la cancha. Si bien el ex Defensa y Justicia no es tan firme en la marca, se trata de un puesto en el que el "Xeneize" necesita fichajes para ser más competitivo todavía en la Copa Libertadores.

Lautaro Vargas, el jugador al que mira Boca como refuerzo

El defensor ha sido convocado a la Selección Argentina Sub 20, donde pudo conocer al capitán del "Xeneize", Leandro Paredes, en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza. El santafesino es una de las grandes promesas de las divisiones inferiores del "Tatengue", al igual que el lateral por la otra banda, Mateo Del Blanco. Si bien también se mencionaron a futbolistas de más jerarquía como Nahuel Molina y Nahitan Nández, la realidad es que el de Unión tiene chances reales de recalar en Brandsen 805 luego de la Copa del Mundo.

La situación del "4" es comprometida desde hace bastante tiempo para el cuadro de Claudio Úbeda, ya que al principio se marchó un histórico como el peruano Luis Advíncula. Luego de un año sin actividad, partió también Lucas Blondel rumbo a Huracán, por lo que actualmente el titular es el cuestionado Marcelo Weigandt. El suplente es Juan Barinaga y el tercero es Dylan Gorosito, justamente el juvenil que compite con Vargas en los combinados nacionales de inferiores por destacarse en la misma posición.

¿Cuánto vale Vargas hoy y hasta cuándo tiene contrato con Unión?

El convenio del jugador con el "Tate" se extiende hasta diciembre del 2028 y la cotización vigente, de acuerdo con el portal especializado Transferkmarkt, es de casi 4 millones de dólares.

Lautaro Vargas conoce a Paredes gracias a su citación a las Selecciones juveniles.

Los números de Lautaro Vargas en Unión