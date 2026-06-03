Trump firma un decreto para facilitar el despido de 8.000 empleados federales

El presidente de Estados Unidos, Trump, habla tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington

Por Alexandra Alper ​y Courtney Rozen

WASHINGTON, 3 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un decreto ‌ejecutivo que facilita el ‌despido de 8.000 de los funcionarios mejor pagados, como parte de una iniciativa más amplia para reformar la plantilla federal.

La orden, publicada por la Casa Blanca y la Oficina de Gestión de Personal, elimina las protecciones laborales de un grupo compuesto en su mayoría por altos ​cargos del Gobierno ⁠federal que ganan hasta casi 200.000 dólares al año ‌y que se considera que "influyen" en la ⁠política gubernamental.

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En una llamada en ⁠la que se adelantó la medida, Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal, que supervisa las políticas ⁠de recursos humanos del Gobierno, afirmó que el ​Gobierno necesita contratar a personas dispuestas ‌y capaces de cumplir órdenes para ‌alcanzar las prioridades políticas.

"Puedes tener cualquier opinión política, ⁠pero si permites que esas opiniones interfieran básicamente en tu disposición a cumplir realmente las órdenes legales y las directrices políticas de la administración, entonces esto proporciona ​un mecanismo, ‌obviamente, para que las personas de esos organismos puedan ser destituidas efectivamente a voluntad", afirmó.

La orden demuestra que Trump persiste en sus esfuerzos por sancionar y despedir a los funcionarios de carrera ⁠que considera que socavan sus objetivos políticos, un año después de que el multimillonario Elon Musk dejara su cargo al frente de una iniciativa para recortar el gasto público y la plantilla.

Trump cree que su agenda se vio obstaculizada por los funcionarios federales de carrera que se opusieron a ‌sus políticas durante su primer mandato.

El número de trabajadores afectados por la orden está muy por debajo de una estimación máxima de hasta 50.000 trabajadores que podrían haber quedado sujetos a las nuevas normas. Altos funcionarios del Gobierno que participaron ‌en la llamada afirmaron que Trump podría ampliar el grupo, pero que no tiene planes inmediatos de hacerlo.

Los sindicatos de funcionarios ‌federales y ⁠sus aliados presentaron una demanda en enero para detener la política antes de que se ​desarrollara por completo. Los jueces federales suspendieron el litigio mientras la administración Trump ultimaba los cambios.

(Reportaje de Alexandra Alper; edición de Nia Williams, Editado en español por Juana Casas )