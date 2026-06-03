En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega (14), de Dulce Candia (17) y de Noelia Romero (30), este miércoles se realiza en distintas ciudades de la Argentina la marcha por Ni Una Menos, a 11 años de la primera convocatoria, el 3 de junio de 2015. Los abuelos de Agostina estuvieron presentes en la movilización de la Ciudad de Córdoba y dieron detalles de un escrito que entregaron a la Fiscalía.

Elizabeth y Miguel indicaron que esta mañana encontraron una carta de Agostina que estaba guardada en un cajón de su habitación. "Lo que aportamos fue la última voluntad de mi nieta en una cartita que tenía en su cajón de ropa interior que encontré esta mañana", expresaron.

Sobre el contenido de la carta, el abuelo de Agostina sostuvo que se trata del vínculo que tenía ella con su padre Gabriel Vega, quien en el día de ayer dio una conferencia de prensa junto a sus abogados. Elizabeth, además, mencionó: "Hablaba de la vida que ella llevó desde que nació".

En tanto, Miguel añadió: "No podía dormir y me levanté. Con mi señora, nos fuimos a la habitación de Agostina y ahí encontramos la carta. Se trata de un texto dirigido a su padre en donde se preguntaba por qué la había maltratado toda su vida. Además, la firmó como Agostina Heredia, mi apellido", aseveró Miguel.

Asimismo, defendió a su hija, Melisa Heredia. "No la pueden estar basureando como la están basureando. Mi hija es una buena madre. Como toda persona tiene sus errores. Pero es una buena madre".

Consultado por la motivación de Gabriel Vega de acusar a Melisa y pedir que la investiguen por el asesinato de Agostina, Miguel remarcó: "Él busca que crean que es un buen padre y no lo es".

Este miércoles también las autoridades judiciales entregaron el cuerpo de Agostina a sus familiares y, desde el mediodía, se realiza un velatorio para despedir a la joven en la Ciudad de Córdoba. Los abuelos confirmaron que luego de la marcha de Ni Una Menos irán a la casa velatoria, donde, además, podría hacerse presente Melisa Heredia.

La mamá de Agostina se encuentra internada en el Hospital San Roque. De acuerdo a Elizabeth, está sedada y con tratamiento psiquiátrico.

Marcha de Ni Una Menos: desde 2015 se han registrado 3.205 femicidios en la Argentina

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y el UNDelta realizaron un informe con datos sobre víctimas letales de violencia de género ocurridos desde el 3 de junio de 2015 (primer Ni Una Menos) y el 24 de mayo de 2026 y constataron que se registraron 3.205 femicidios desde entonces. De esa cifra se desprende que 3144 fueron femicidios directos y 392 femicidios vinculados (168 de mujeres y niñas y 222 de varones y niños; 2 no binarios). Se pudo concluir que se produce 1 femicidio cada 31 horas en la Argentina.