Rayan Cherki, el "otro crack" de una Francia repleta de estrellas en el Mundial 2026

Rayan Cherki, el crack de una Francia que va por todo en el Mundial 2026.

Por si le hicieran falta cracks a la Selección de Francia para el Mundial 2026, apareció Rayan Cherki como figura de Manchester City en Inglaterra. El impresionante mediapunta de 22 años, de ascendencia argelina, nació en Ródano (Lyon) el 17 de agosto del 2003 e irrumpió en el centro de la escena del fútbol global con la camiseta precisamente de Olympique de Lyon.

A pura habilidad, desparpajo, atrevimiento, desequilibrio individual, asistencias y goles, este mágico futbolista ya está entre los mejores del planeta y promete dominar este deporte por mucho tiempo. De hecho, sin Hugo Ekitike lesionado, integrará una ofensiva gala de lujo en la Copa del Mundo junto con otras estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Desiré Doué, Marcus Thuram, Bradley Barcola y Randal Kolo Muani. El recambio en esa zona es tal que al menos tres de los futbolistas mencionados quedarán fuera de la nómina definitiva.

La carrera de Rayan Cherki en el fútbol

El mediapunta de 22 años, 1.76 metro y 70 kilos fue de muy pequeño a probarse al humilde club local Saint-Priest, aunque a los 7 años ya se marchó a las infantiles del gigante nacional Lyon en su academia. Allí se mantuvo a pura gambeta, velocidad y habilidad, por lo que la gran mayoría de los que conocían las divisiones inferiores del Olympique pensaban que su talento iba a ser suficiente como para llegar a la Primera. Y así fue: con apenas 16 años se estrenó en la elite, en octubre del 2019. Las asombrosas cualidades desde muy chico eran tales que integró todos los Seleccionados juveniles: Sub 16, Sub 19, Sub 21 y Sub 23.

A partir del bautismo en la Primera, la trayectoria como profesional fue en un ascenso vertiginoso y permanente, tanto que se estrenó con la Selección mayor de Francia a los 21 años en junio del 2025. Una temporada antes, a mediados del 2024, Manchester City lo compró por unos 40 millones de euros como para que empezara a integrar el recambio del conjunto de Pep Guardiola en ataque.

Rayan Cherki, el crack de Francia y Manchester City.

La historia de vida de Cherki

Mathis Rayan Cherki nació y se crió junto a cuatro hermanos hombres en Pusignan, en la periferia de Lyon. Al igual que ocurre con varios futbolistas de la Selección de Francia en la actualidad, el seno de su familia es multicultural. Mientras que su padre Fabrice Amsellem es de origen italiano, su madre Abla Cherki es de ascendencia argelina. De esta manera, el entorno del jugador combinaba el amor por el deporte y las tradiciones de distintas culturas dentro del muy habitado hogar.

El talento es innato de familia: el hermano mayor de los cinco, Katib, también fue futbolista y pasó por las canteras de Évian-TG y el Nîmes, aunque no llegó a la elite como Rayan. El menor, Eden, actualmente juega en las categorías inferiores de Lyon y es considerado una gran promesa del fútbol, con un estilo de juego muy similar al de Rayan.

Como suele suceder en estos casos, la crianza y el crecimiento personal estuvo íntimamente ligado al apoyo familiar: jugaba al fútbol con sus hermanos en la calle, en un barrio humilde, y el padre resultó fundamental porque "lo entrenaba" en la casa en sus tiempos libres. Cherki es el famoso "hermano del medio", ya que fue el tercer hijo de los cinco que tuvieron Fabrice y Abla.

Cherki tiene un perfil muy bajo y reservado, no está casado ni tiene hijos. De hecho, no se conoce aún públicamente si tiene novia y el feed de su cuenta oficial de Instagram (@rayan_cherki) registra solamente fotos y videos de su vida en el fútbol. Tanto los entrenamientos como los partidos y las publicidades forman parte del "muro" del astro galo, que por el momento posee "apenas" 3.3 millones de seguidores en la mencionada aplicación.

Si bien tuvo problemas para la renovación de su contrato con Lyon en el 2023 y hasta hubo rumores de tirantez con algunos entrenadores por su fuerte personalidad en el trabajo, lo concreto es que jamás salió algo de su boca públicamente al respecto. En ciertas entrevistas, se describió a sí mismo como un "fanático de la música, el cine, el fútbol y los videojuegos".

Además, tiene como referente a su compatriota Karim Benzema dentro de la cancha y al actor estadounidense Denzel Washington fuera de ella. Ahora, Cherki intentará ser una de las tantas estrellas que lleven a Francia a ganar la tercera Copa del Mundo de su historia, luego del brillo de Zinedine Zidane en la edición de 1998 como local y de Mbappé en Rusia 2018.