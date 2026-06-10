El fin de una era en Instagram: cómo usar el nuevo sistema para diseñar tu muro de forma personalizada

Instagram hizo oficial la capacidad de reorganizar de forma manual todas las publicaciones de fotografías y videos del feed, de manera que el usuario pueda mostrar su contenido según su necesidad o gusto, rediseñando su perfil o destacando contenido clave. Hasta ayer, el único control sobre el orden del muro era fijar hasta tres publicaciones en la parte superior. Todo lo demás aparecía según cuándo se publicó, sin posibilidad de moverlo.

Por qué es un cambio histórico

El muro de Instagram fue durante más de una década una línea de tiempo que no se podía editar. En la práctica, muchas marcas llegaron incluso a eliminar contenido con buen desempeño o a publicar siguiendo estrictos patrones cromáticos para no afectar la apariencia del perfil. Eso cambia ahora. La cuadrícula deja de ser una línea de tiempo para convertirse en un escaparate editable.

El impacto para creadores y marcas es directo. Hasta hoy, si publicabas algo que rompía la estética del perfil, tenías que elegir entre sacarlo o vivir con las consecuencias visuales. Ahora podés publicar cuando lo necesitás y acomodar el orden después.

El paso a paso para reorganizar tu muro

El proceso es más simple de lo que parece.

Abrí tu perfil en Instagram (iOS o Android). Mantené presionada cualquier publicación que querás mover. En el menú que aparece, seleccioná "Reordena la cuadrícula". Una vez seleccionada, podrás arrastrar y soltar la foto o reel hasta la posición exacta que quieras. Soltá la publicación donde querés que quede. No hay botón de guardar: los cambios se aplican automáticamente en el perfil después de soltar cada pieza.

Podés repetir el proceso con todas las publicaciones hasta dejar el muro exactamente como querés. No hay límite de movimientos ni de cambios.

Lo que se mantiene igual

Las publicaciones fijadas siguen funcionando igual. Si desfijes un post, pasará a la posición que le hayas asignado con la nueva función. Las publicaciones fijadas siempre van arriba del todo, por encima del orden que hayas configurado.

Qué ideas de diseño habilita la nueva función

La libertad total sobre la grilla abre posibilidades concretas. Podés organizar el perfil por colores, temáticas, estaciones o incluso por el mejor ángulo si lo que querés es un feed que entre por los ojos. Para fotógrafos, el perfil puede convertirse en un portfolio curado. Para emprendedores, en una vidriera con los productos o servicios más relevantes siempre a la vista. Para usuarios comunes, en un álbum donde las fotos favoritas no quedan enterradas por las más recientes.