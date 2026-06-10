Víctor Hugo Morales vuelve al Mundial con "La pelota no se mancha", el programa que ofrece una mirada distinta de la Copa del Mundo

El relator y periodista Víctor Hugo Morales vuelve al lugar en el que tuvo su relato más icónico: México. Lo hace de la mano de TeleSur junto con "La pelota no se mancha”, un programa insignia que marcará el regreso del periodista a la pantalla de la señal internacional. El ciclo, que se extenderá desde el 10 de junio hasta el 21 de julio, contará con la coconducción de Alexis Szewczyk y constará de 41 emisiones diarias transmitidas en horario estelar (21:00 de Caracas / 19:00 de México / 23:00 Argentina).

Como siempre, el programa propone un análisis del torneo que excede lo estrictamente deportivo. A través de una perspectiva ligada a la identidad del Sur Global, el programa abordará la coyuntura del Mundial, sus polémicas y el contexto social y político que rodea al evento. Como siempre, Víctor Hugo Morales ofrecerá su mirada sobre los hechos más relevantes de cada jornada del campeonato. Habrá un espacio de entrevista y diálogo con personalidades del deporte, la cultura o la política.

El programa vuelve a reunir a Víctor Hugo Morales con teleSUR, una pantalla en la que el relator uruguayo ya ha encabezado coberturas mundialistas previas. En esta oportunidad, compartirá la conducción con Alexis Szewczyk. El Destape, por su parte, tendrá protagonismo en la Copa del Mundo a través de diversas colaboraciones en redes sociales, de la manera en la que las voces populares finalmente tendrán micrófono desde el lugar de los hechos.

El programa se emitirá diariamente durante la cobertura del Mundial, desde el 10 de junio hasta el 21 de julio.

Los horarios confirmados según la grilla de teleSUR son: