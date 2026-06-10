Polémica por los dichos de esta figura de ESPN.

A menos de 24 horas de que la pelota empiece a rodar en el Mundial, el clima entre los hinchas argentinos es de ilusión pura. La Scaloneta llega como candidata, con Lionel Messi a la cabeza y el recuerdo fresco de Qatar todavía latiendo. Pero en ese mar de optimismo, una voz respetada del periodismo deportivo decidió ir a contramano y encender una luz de alerta que pocos querían escuchar en la previa.

Una crítica que apunta al estilo, no a los nombres

El que rompió el molde fue Leonardo Farinella, panelista de ESPN, que en pleno aire eligió no sumarse a la euforia y poner el foco en algo que lo inquieta del equipo de Lionel Scaloni. Lo curioso es que su reparo no pasa por un jugador puntual ni por una decisión del entrenador, sino por una manera de pararse en la cancha.

Farinella hizo una advertencia sobre la selección.

"A mí me preocupa la dormilona a la que juega Argentina", lanzó Farinella, sin anestesia. Y explicó a qué se refería: "Pone el partido en una especie de limbo durante mucho tiempo en donde toca muchísimo la pelota para los costados y para atrás".

El momento exacto que lo hace sentir mal

El periodista fue todavía más fino al describir la escena que le dispara la incomodidad. No es el partido entero: es ese instante en que la Selección administra una ventaja mínima y se repliega.

"Pero en determinado momento, cuando vos estás arriba por un gol, a mí me genera angustia", confesó. "Cuando el 4 se la da al 2 y el 2 al arquero, y veo a los delanteros rivales cerca, me siento mal."

El verdadero diagnóstico de Farinella

Recién ahí, el panelista soltó la frase que ordena todo su planteo y que funciona como advertencia de cara al debut. Para él, el problema no es táctico: es mental: "Creo que Argentina tiene exceso de confianza", sentenció. "Eso me preocupa en la Selección Argentina, el exceso de confianza".

La reflexión llega en el peor, o mejor, momento posible: cuando la mayoría celebra y nadie quiere escuchar peros. Habrá que ver si, ya en cancha, la Scaloneta le da la razón a Farinella o lo deja, como tantas otras veces, hablando solo.