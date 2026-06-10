Messi volvió y fue el de siempre: gol, asistencias, magia e historia con Guðjohnsen

Lionel Messi volvió como siempre de la lesión y está listo para su sexto Mundial.

Lionel Messi ya está listo para el Mundial 2026. El astro rosarino dejó atrás la fatiga asociada a una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida el 24 de mayo pasado, cuando jugó para Inter Miami por la MLS (Major League Soccer). El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidió que descansara en el primer amistoso frente a Honduras, para no arriesgarlo innecesariamente, y ahora retornó contra Islandia.

Después de 16 días sin jugar, el capitán se mostró intacto. Entró a los 70 minutos por Giuliano Simeone, apenas luego de la pausa de rehidratación. En la primera pelota que tocó, dejó mano a mano a Lautaro Martínez con el arquero. Si bien el hombre de Inter falló, el arquero le cometió penal y el propio "Leo" lo cambió por gol para el 2-0.

Más allá de esa acción en sí, al delantero de casi 39 años se lo notó completamente recuperado: estuvo activo, pidió el balón, comandó los ataques, tuvo gambetas con su sello y habilitó a sus compañeros. En definitiva, se vio al mismo Messi de siempre y será titular en el estreno ante Argelia en la Copa del Mundo.

Messi contó cómo se sintió tras la lesión, a una semana del debut en el Mundial 2026

En la rueda de prensa posterior al 3-0 a Islandia en Alabama, Estados Unidos, el crack habló:

“Se había generado algo por lo que había dicho en el Mundial anterior, que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar. Pero bueno, se fue dando que me fui sintiendo bien y viendo el día a día. Tuve la oportunidad de jugar, de agarrar ritmo, de ir teniendo minutos y se dio natural”.

“Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar ya, de jugar un ratito para ir sacándome los miedos normales que te quedan cuando tenés una molestia. Ahora queda una semana para ponernos a punto y llegar de la mejor manera al debut. Veníamos hablando, me venía sintiendo bien. No queríamos acelerar nada porque hacía poco del último partido que había jugado en Miami. Fuimos de a poco, no era la idea que jugara contra Honduras”.

Lionel Messi volvió como siempre de la lesión y está listo para su sexto Mundial.

“Cada vez que se empieza una competición oficial, más un Mundial, con mucha ilusión. Este grupo no lo iba a dejar tirado y lo demostró durante este año que compite y sigue demostrando que está con la misma ilusión y ganas. Es un grupo muy ganador, que quiere siempre más. Iremos paso a paso, con muchas ganas e ilusión y convencidos de lo que somos capaces”.

“Este grupo se lo merece. Lo vamos a intentar como siempre. Que la gente no tenga duda que vamos a dejar todo como lo hicimos durante este tiempo. Tenemos la suerte de tener resultados positivos en los últimos años y es difícil, cada vez cuesta más. Acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentarlo, les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva”.

La historia de Messi con Andri Gudjohnsen, hijo de un excompañero en Barcelona

Cuando terminó el partido, un delantero islandés que ingresó sobre el final fue a abrazar, a pedirle la camiseta y a hablarle mucho al argentino. Las imágenes llamaron la atención a través de la televisión y el europeo resultó ser el hijo de 24 años de Eidur Gudjohnsen, excompañero de la "Pulga" en su época dorada en Barcelona entre 2006 y 2009. El exgoleador se retiró en el 2016.

A propósito de esta curiosa situación, Messi contó luego ante los medios: “Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento... Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto que estaba con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”.