Valu Cervantes compartió unas palabras emotivas a través de redes sociales luego de la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 terminó con la derrota de la Selección Argentina frente a España. A pesar del resultado, los hinchas despidieron al equipo con aplausos y mensajes de agradecimiento por el camino recorrido hasta la definición de la final. En ese contexto, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Durante el encuentro, el mediocampista vivió una tarde complicada y terminó expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla en un partido cargado de tensión. En las tribunas lo acompañaban Valu Cervantes y sus hijos, Olivia y Benjamín, quienes siguieron de cerca la definición de la Copa del Mundo.

Tras el partido, Valu publicó una imagen de sus hijos alentando a la Selección y la acompañó con unas tiernas palabras: “Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan del fútbol, de lo que les hace sentir las emociones que les genera”.

La carta de amor de Valu Cervantes a Enzo Fernández tras la derrota de la Selección Argentina

La pareja de Enzo Fernández, Valentina Cervantes, publicó a través de sus redes sociales varias imágenes de Enzo con la camiseta de la Selección Argentina, junto a postales familiares con sus hijos, y le dedicó unas palabras cargadas de amor, orgullo y admiración.

Asimismo expresó: “Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejas todo en cada partido y cada vez que te pones esta camiseta”.

Luego agregó: “Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos. Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia”.

Finalmente señaló: “Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amas. Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino. Vamos, Argentina. Esto sigue. Porque los sueños no terminan en un partido y el camino todavía tiene muchas páginas por escribir”.

