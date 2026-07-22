Estudiantes argentinos ganaron la competencia de cohetes más importante del mundo

El protagonista de este logro es 'Aconcagua', un cohete supersónico desarrollado íntegramente por el ITBA Rocketry Team, que se impuso entre 150 equipos universitarios de todo el mundo.

Un grupo de más de 60 estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) alcanzó un hito histórico en la ingeniería aeroespacial al ganar el primer puesto en la categoría Diseño y Construcción de la International Rocket Engineering Competition (IREC) 2026, celebrada en Texas, Estados Unidos.

El protagonista de este logro es 'Aconcagua', un cohete supersónico desarrollado íntegramente por el ITBA Rocketry Team, que se impuso entre 150 equipos universitarios de todo el mundo. Además del triunfo en Diseño y Construcción, el proyecto argentino logró el séptimo lugar en la categoría 30k COTS, que exige que el vehículo alcance cerca de 10 kilómetros de altitud usando un motor comercial, y obtuvo el undécimo puesto en el reporte técnico.

Ingeniería de vanguardia y trabajo interdisciplinario

Este éxito refleja meses de trabajo interdisciplinario donde los estudiantes aplicaron conocimientos de aerodinámica, aeroestructuras, aviónica, recuperación, materiales compuestos y carga útil. Participaron en todas las etapas, desde el diseño conceptual y los cálculos estructurales hasta la fabricación, integración y validación con simulaciones y ensayos científicos de alta precisión.

El equipo está integrado por alumnos de diversas carreras: Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y Licenciatura en Analítica. Bajo la guía del profesor e investigador Patricio Pedreira, esta diversidad permitió enfrentar un desafío tecnológico de nivel profesional, comparable al que enfrentan organizaciones espaciales de primer nivel.

De 2022 a la cima: la evolución del equipo

El ITBA Rocketry Team nació en 2022 con la misión de posicionar a Argentina en el mapa aeroespacial global. Su evolución en la IREC muestra un progreso constante: en 2023 lograron el cuarto puesto en Diseño y Construcción, en 2024 alcanzaron el tercer lugar en una categoría exclusiva para cohetes con motores propios, y en 2025 se consolidaron entre los veinte mejores.

El salto a la categoría 30k COTS en 2026 fue su mayor desafío técnico y terminó siendo el mejor resultado de su historia, consolidando a 'Aconcagua' como un proyecto de alto nivel internacional.

Este triunfo no solo representa un trofeo, sino que también simboliza el potencial de la educación científica y tecnológica argentina para competir en escenarios de máxima exigencia. La nueva economía espacial demanda especialistas en propulsión, materiales avanzados, electrónica y análisis de datos, y el ITBA demuestra que las universidades pueden ser verdaderos laboratorios de innovación que forman profesionales para esta industria en auge.