Por qué Cami Homs fue a Ezeiza a recibir a los familiares de la Selección Argentina: los motivos

Días antes del reencuentro, Cami Homs había expresado en redes sociales la emoción y la dificultad de estar lejos de sus hijos durante el cumpleaños de Bautista.

La presencia de Cami Homs en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza llamó la atención de las cámaras y despertó la curiosidad de muchos seguidores. Mientras arribaban al país los familiares de los jugadores de la Selección Argentina, la modelo fue vista en el lugar en medio de un esperado reencuentro familiar tras varias semanas de distancia.

La llegada de los familiares de la Selección Argentina a Ezeiza

Este lunes, un avión aterrizó en Ezeiza con los familiares de los futbolistas de la Selección Argentina que habían acompañado al plantel durante las últimas semanas. Entre los pasajeros se encontraban Francesca y Bautista, los hijos de Rodrigo De Paul y Cami Homs, quienes habían permanecido junto a su padre durante el torneo.

Las cámaras de distintos medios registraron el momento en que la modelo llegó al aeropuerto para esperar la llegada de los pequeños. Su presencia rápidamente generó repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, especialmente porque se produjo después de un período prolongado en el que los niños estuvieron lejos de ella.

En un primer momento, Homs intentó evitar el contacto con los medios y se mostró reservada frente a las consultas de los cronistas presentes en el lugar.

El verdadero motivo por el que Cami Homs fue al aeropuerto

La explicación llegó poco después, cuando la modelo accedió a responder brevemente algunas preguntas del programa Hablemos de esto (TN). “Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela”, explicó Cami Homs, dejando en claro que su presencia en Ezeiza estaba relacionada exclusivamente con el regreso de Francesca y Bautista.

La modelo se encontraba acompañada por Aitana, la hija que tuvo junto a su actual pareja, José “El Principito” Sosa. También el exfutbolista estaba presente durante la espera.

A pesar del interés mediático que generó la situación, Homs eligió mantener un perfil bajo y evitó profundizar sobre cuestiones vinculadas a Rodrigo De Paul o a las semanas que sus hijos compartieron con el futbolista.

Cuando fue consultada sobre cómo transitó el tiempo en que los niños estuvieron fuera del país, respondió de manera escueta: “Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando”.

Cami Homs fue vista en Ezeiza mientras esperaba la llegada de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo De Paul.

El reencuentro con Francesca y Bautista tras varias semanas

La llegada de los niños representó un momento especial para la modelo. Francesca y Bautista habían acompañado a Rodrigo De Paul durante el torneo y compartieron la experiencia junto a otros familiares de los integrantes de la Selección Argentina.

Durante esas semanas, ambos fueron vistos en diferentes actividades organizadas para los allegados del plantel. Incluso trascendieron imágenes en las que aparecían junto a Tini Stoessel, actual pareja del mediocampista, en distintos encuentros y celebraciones vinculadas a la competencia.

El regreso al país marcó el final de ese período y permitió el esperado reencuentro familiar en Buenos Aires.

El mensaje de Cami Homs que había generado repercusión

La expectativa por volver a ver a sus hijos ya había quedado reflejada días atrás en las redes sociales de la modelo. A fines de la semana pasada, Cami Homs publicó un emotivo mensaje dedicado a Bautista por su quinto cumpleaños.

El niño celebró la fecha especial en Estados Unidos junto a su padre, lejos de Argentina. “Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también”, escribió la modelo en Instagram.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores y fue interpretada como una muestra del difícil momento que atravesó durante la separación temporal de sus hijos. Por ese motivo, la imagen de Homs aguardando en Ezeiza adquirió un significado especial. Más allá de la atención mediática, la jornada estuvo marcada por la emoción de volver a abrazar a Francesca y Bautista después de varias semanas de distancia.