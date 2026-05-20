La modelo no dudó en revelar datos íntimos sobre su polémica con el campeón del mundo.

Cami Homs recordó el polémico momento que vivió durante su separación con el futbolista Rodrigo De Paul y lanzó comentarios que exponen un fuerte cruce entre ambos.

Luego del escándalo que protagonizó tras su separación con Rodrigo de Paul y el posterior romance del futbolista con la cantante Tini Stoessel, hoy la modelo vive una etapa mucho más ligada a la maternidad y consigo misma. Sin embargo, hay algunas heridas del pasado que no logran curarse del todo.

En este contexto, durante el streaming La dignidad que perdimos, Camila reveló datos íntimos sobre aquella etapa. Sin mencionar directamente a De Paul, soltó algunas frases que rápidamente fueron interpretadas como indirectas para el campeón del mundo: “Hombres hay miles en la tierra, no podés dejarte caer por una persona. Uno no sabe lo que vale y uno tiene que amarse a uno mismo, priorizarse. No podés permitirte estar mal por un hombre que no valía nada”.

Asimismo, aseguró que la exposición pública que atravesó durante esa etapa fue muy dolorosa: “No entiendo esos programas que se meten tanto en la vida de los demás. ¿Por qué no hacen algo más interesante que meterse en la vida de gente que no conocen? Me parecen nefastos”. Además agregó: “Le quería pegar un tiro a más de uno por todas las mentiras que decían. Después entendí que esas personas debían tener una vida de mier…”.

La reacción de los medios ante las declaraciones de Cami Homs

El periodista Pampito desde un programa de Puro Show, respondió a los dichos de Cami Homs y aseguró que se sintió “usado” por la modelo: “Bien que nos usó cuando nos necesitó. Si mintieron sobre ella, que dé los nombres, pero que no generalice”.

Al final del programa, Cami dejó un mensaje emotivo sobre el rol que cumplieron sus hijos a pesar de todo el escándalo mediático: “Ellos me hicieron bien. Me despertaba cada día, los miraba y sabía que todo iba a ser hermoso. Los hijos te encarrilan por completo y yo me aferré a ellos. Si los nenes están bien, nada más importa”.