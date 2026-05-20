La gestión de Javier Milei atraviesa un momento de consolidación negativa en la opinión pública. Según la última encuesta de la consultora Delfos, realizado a nivel nacional entre el 15 y el 19 de mayo de 2026 sobre una muestra de 2.687 casos, el 64% de los argentinos califica la gestión del Presidente como mala o muy mala. La imagen positiva, en tanto, no logra perforar el 30%: apenas un 28% la considera buena o muy buena.

El dato más preocupante para el oficialismo no es solo la magnitud del rechazo sino su persistencia. La calificación negativa se ubicó en 62% en marzo, 64% en abril y 64% en mayo, lo que configura un escenario de estancamiento en niveles históricamente altos. La propia consultora lo describe como un balance negativo superior a los 40 puntos porcentuales, una brecha que el Gobierno no consigue reducir.

La serie histórica que arranca en mayo de 2025 permite dimensionar la caída. Hace un año la imagen positiva rondaba el 43% y la negativa el 49%. En doce meses el oficialismo perdió 15 puntos de valoración favorable y la percepción adversa trepó 15 puntos en sentido contrario. El cruce se produjo de manera sostenida y sin rebotes significativos.

Un "regular" que se achica

Otro indicador relevante es el segmento que califica la gestión como regular. En mayo de 2025 ese grupo representaba un 7%, llegó a un pico de 9% en abril de 2026 y ahora se ubica en 6%. Esa franja, que en otros contextos funciona como reservorio de opiniones recuperables para el oficialismo, se mantiene marginal y no ofrece un colchón significativo.

El segundo bloque de la encuesta mide las expectativas de mejora del país y los resultados son igual de adversos. El 60% de los consultados cree que la situación empeorará respecto al año anterior, mientras que solo un 8% confía en que habrá mejoras. El 26% restante considera que todo seguirá igual.

La evolución de este indicador también muestra una tendencia desfavorable para el Gobierno. En mayo de 2025 el optimismo alcanzaba al 40% de la población y el pesimismo al 42%. Un año después, los optimistas se desplomaron a menos de un décimo del total, mientras que los pesimistas pasaron a representar seis de cada diez argentinos.

La lectura política de cara a 2027

La consultora Delfos destaca en sus conclusiones que tanto la imagen como las expectativas negativas se estabilizaron por encima del 60%, exponiendo lo que define como un clima de desencanto que no encuentra respuestas ni en el presente ni de cara al futuro. La firma advierte que se consolida un techo que estrecha y complica las aspiraciones del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Con un rechazo cristalizado en estos niveles, el margen de maniobra electoral del Gobierno se reduce considerablemente. La encuesta sugiere que el descontento dejó de ser coyuntural para convertirse en un rasgo estructural de la opinión pública argentina sobre la actual gestión.