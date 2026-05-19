Popularidad de Trump cae al 35% a medida que se debilita el apoyo republicano: encuesta Reuters/Ipsos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington

Por Jason Lange y Nathan ​Layne

WASHINGTON, 19 mayo (Reuters) - La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó hasta casi su nivel más bajo desde que regresó a la Casa ‌Blanca, afectada por un debilitamiento ‌del apoyo entre los republicanos, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta, de cuatro días de duración y que concluyó el lunes, reveló que el 35% del país aprobaba la labor de Trump, un punto porcentual menos que en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada a principios de este mes y apenas por encima del mínimo de su presidencia —el 34%— registrado el mes pasado. Trump comenzó su actual mandato en enero ​de 2025 con un ⁠índice de aprobación del 47%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La popularidad del presidente se ha visto afectada este ‌año, a medida que los estadounidenses sufren el aumento de los ⁠precios de la gasolina desde que Trump ordenó ⁠ataques contra Irán en febrero junto con Israel.

La guerra paralizó una gran parte del comercio mundial del petróleo, lo que provocó un aumento de los precios en las ⁠gasolineras de alrededor del 50% para los estadounidenses y suscitó preocupación entre los aliados ​republicanos de Trump, que defenderán sus mayorías en el ‌Congreso en las elecciones de mitad de ‌mandato de noviembre.

El descontento se está extendiendo dentro del partido de Trump, ya ⁠que el 21% de los republicanos afirma que ahora desaprueba la actuación del presidente, en comparación con el 5% registrado justo después de que asumiera el cargo en enero de 2025. Alrededor del 79% de los republicanos encuestados dijo que Trump estaba haciendo ​un buen ‌trabajo, frente al 82% registrado a principios de mes y al 91% al inicio de su mandato.

Los republicanos se han mostrado especialmente descontentos con la gestión de Trump relacionada con el costo de la vida de los estadounidenses, una cuestión que prometió abordar durante su campaña en 2024, después de ⁠que una oleada de alta inflación acosara a su predecesor en el cargo, el demócrata Joe Biden.

Solo el 47% de los republicanos aprueba la gestión de Trump en materia de costo de la vida, frente al 46% que afirma que está haciendo un mal trabajo. Entre los estadounidenses en general, solo uno de cada cinco aprueba la gestión de Trump en materia de costo de la vida.

La encuesta, realizada en línea, recabó respuestas de 1.271 adultos ‌de todo el país y tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales para los estadounidenses en general y de 5 puntos para los republicanos.

Los estrategas políticos republicanos afirmaron que el descenso en la popularidad de Trump podría ser una señal de que el entusiasmo entre los votantes republicanos está decayendo de cara a las elecciones de ‌noviembre, cuando estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos.

Solo el 62% de los republicanos aprueba la forma en que Trump está gestionando la situación ‌en Irán, mientras que ⁠el 28% la desaprueba, según la última encuesta de Reuters/Ipsos. Los demócratas la desaprueban de forma abrumadora, al igual que dos tercios de ​los independientes.

En general, solo uno de cada cuatro encuestados —y aproximadamente la mitad de los republicanos— dijo que la acción militar de Estados Unidos en Irán ha merecido la pena.

Con información de Reuters