Quiénes son las tres estrellas que estarán por sexta vez un Mundial en 2026

Las tres estrellas que estarán por sexta vez un Mundial en 2026

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 está cada vez más cerca, además de que con él se acercan hechos que seguramente serán históricos. Uno de ellos tiene que ver con los futbolistas que pueden estar en el torneo por sexta vez en su carrera y hay tres que se perfilan para ello. Con la reciente convocatoria de Cristiano Ronaldo a la Selección de Portugal de cara al certamen, ahora sólo resta que se confirmen oficialmente los dos restantes para completar el podio.

El primero en alcanzar este hito es nada más y nada menos que Guillermo "Memo" Ochoa, arquero de México que tendrá su debut el 11 de junio cuando el combinado local enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural. Si es que Javier Aguirre le da minutos en cancha, el guardameta de 40 años presenciará su sexta Copa del Mundo -no jugó en todas-. El siguiente será Lionel Messi cinco días más tarde contra Argelia y luego le tocará a CR7 cuando los lusos se midan ante Congo. Por supuesto, cada uno tiene un recorrido diferente siendo el astro rosarino el que más logró y el que más lejos llegó.

Messi, Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa, los tres jugadores que se meterán en la historia al disputar su sexto Mundial

Si bien el primero será el portero mexicano, el hombre del Inter Miami es el más importante de los tres porque fue el único que lo ganó hasta el momento en Qatar 2022. Por su parte, el portugués llegó hasta semifinales en Alemania 2006 y su equipo terminó en el cuarto puesto tras caer ante el dueño de casa. El "Memo" estuvo en aquella Copa del Mundo pero, al igual que en Sudáfrica 2010, no sumó sumó minutos en cancha como sí lo hizo en los tres mundiales siguientes. Un detalle no menor con respecto al argentino es que puede romper otro récord en este torneo, donde puede superar a Miroslav Klose (16) como el máximo artillero en mundiales si marca más de tres tantos.

Lionel Messi buscará con la Selección Argentina repetir el logro de Qatar 2022

Los números de Lionel Messi en mundiales

Mundiales : Alemania 2006 (cuartos de final), Sudáfrica 2010 (cuartos de final), Brasil 2014 (subcampeón), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (campeón).

: Alemania 2006 (cuartos de final), Sudáfrica 2010 (cuartos de final), Brasil 2014 (subcampeón), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (campeón). Partidos jugados : 26.

: 26. Goles : 13.

: 13. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Qatar 2022.

Los números de Cristiano Ronaldo en mundiales

Mundiales : Alemania 2006 (cuarto lugar), Sudáfrica 2010 (octavos de final), Brasil 2014 (fase de grupos), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (cuartos de final).

: Alemania 2006 (cuarto lugar), Sudáfrica 2010 (octavos de final), Brasil 2014 (fase de grupos), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (cuartos de final). Partidos jugados : 22.

: 22. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: no ganó.

Los números de Guillermo "Memo" Ochoa en mundiales

Mundiales : Alemania 2006 (octavos de final sin jugar), Sudáfrica 2010 (octavos de final sin jugar), Brasil 2014 (octavos de final), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (fase de grupos).

: Alemania 2006 (octavos de final sin jugar), Sudáfrica 2010 (octavos de final sin jugar), Brasil 2014 (octavos de final), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (fase de grupos). Partidos jugados : 11.

: 11. Goles recibidos : 12.

: 12. Vallas invictas : 4.

: 4. Títulos: no ganó.

Quiénes son los jugadores que quedaron con cinco mundiales y no podrán romper esta marca

Si finalmente Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo "Memo" Ochoa están disponibles para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, sólo quedarán cinco futbolistas que hayan disputado cinco veces el torneo a lo largo de sus respectivas carreras. El último en lograrlo fue el mexicano Andrés Guardado (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) quien se retiró recientemente pero antes igualó a su compatriota Rafael Márquez, quien lo jugó por primera vez en Corea Japón 2002 y por última vez en Rusia 2018. Antonio Carbajal es otro de los históricos de la "Tri" habiendo dicho presente en Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

En la lista también aparecen el italiano Gianluigi Buffon, quien estuvo en Francia 1998, Corea Japón 2002, Alemania 2006 -siendo campeón-, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ante la ausencia de su seleccionado en los tres siguientes no pudo romper el récord. Por último, Lothar Matthäus jugó en España 1982, México 1986, Italia 1990 -campeón- con Alemania Federal además de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Este año, todo indica que sólo tres entrarán en la historia compartiendo un hito en soledad.

