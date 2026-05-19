Candidatazo: la gran lista de Portugal para el Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal jugará el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde contará una vez más con su máxima figura: Cristiano Ronaldo. La estrella del Al Nassr FC. de Arabia Saudita integra la nómina de 27 convocados de Roberto Martínez para afrontar su participación en el Grupo K del torneo internacional contra Colombia, Uzbekistán y Congo. Por supuesto, la presencia de CR7 es de lo más importante ya que lo disputará por sexta vez en su carrera, pero también es llamativo porque hay uno más que el DT deberá cortar.

El exhombre del Real Madrid hizo su debut en una Copa del Mundo en Alemania 2006 y no faltó en los restantes hasta Qatar 2022. Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 fueron los tres restantes, pero ahora estará ante la oportunidad de lograr algo histórico. Su seleccionado llegará con la ilusión de levantar el trofeo más prestigioso que se le negó tantas veces y contará con el astro que sueña con ganar el título que le falta, además de meterse en la historia junto a Lionel Messi y Guillermo "Memo" Ochoa pudiendo ser los únicos que estén en seis citas mundialistas.

La lista de la Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo entre los 27 convocados

La lista de 27 convocados en Portugal para el Mundial 2026

Arqueros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting de Lisboa) y Ricardo Velho (Gençlerbirligi).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Ruben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting de Lisboa), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Por qué el técnico de Portugal convocó a 27 jugadores al Mundial 2026

La convocatoria de Roberto Martínez para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 fue por demás llamativa porque la integran 27 futbolistas y no 26. Esto se debe a que el mencionado entrenador citó a un arquero de más (Ricardo Velho) y todavía no definió si lo dejará o no en la lista definitiva. Ahora, el DT deberá tomar la decisión antes del 30 de mayo, fecha límite para entregar la nómina para afrontar la Copa del Mundo. Cabe destacar que volverán a disputar con ilusión este torneo al que llegaron a semifinales en dos oportunidades -en Inglaterra 1966 terminaron terceros y en Alemania 2006 culminaron cuartos-.

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