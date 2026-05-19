Se va de Boca: por qué no hubo acuerdo con Exequiel "Chango" Zeballos

El "Changuito" tendría un pie y medio fuera de Boca de cara a la segunda parte del año

Una de las novedades que surgió en la previa del mercado de pases es que Boca Juniors no logró un acuerdo con Exequiel "Chango" Zeballos y todo parece indicar que se marchará en los próximos meses. Una noticia que es recibida como un baldazo de agua fría porque se produce después de varias idas y vueltas en las negociaciones para llegar a un acuerdo.

En el mercado de verano, se conoció que las partes habían comenzado a discutir los términos del nuevo vínculo. Uno que tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre. Ambos lados de la mesa se mostraban optimistas y señalaban que había una fuerte intención de alcanzar un entendimiento que permitiera el nacimiento de un nuevo trato deportivo, pero también económico.

“Zeballos se irá en junio. No hay acuerdo para renovar, pero no se irá libre en diciembre, ni firmarán precontrato”, expresó el periodista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports. Esto es producto de que Boca no pudo captar la atención del jugador al ofrecer un vínculo con una mejora salarial, pero con cierto incremento de la cláusula de rescisión, que la actual se encuentra fijada en 15 millones de dólares.

De hecho, la intención de Juan Román Riquelme era extender el precio del jugador a un valor de 25 millones y que este crezca a 30 millones cuando resten 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases. Además, se debe sumar que son valores que deben ser cancelados sin los impuestos, que corren por parte del club que se haga presente para quedarse con el volante. Este detalle fue el detonante para que las partes no llegaran a un acuerdo.

“Diego Merino, representante del jugador, tiene el compromiso de traer una muy buena oferta; será la gran venta de junio”, agregó. Lo particular de este anunciado es que la transferencia puede que se dé por un valor mucho menor al que figura en la cláusula. Esto es producto de que ningún club buscará quedarse con un jugador que se encuentra a meses de quedarse libre.

Hasta el momento, hay dos interesados que siguen vigentes desde el mercado de pases del verano. Uno es el CSKA de Moscú, que había acercado una propuesta por encima de los 10 millones de euros, pero la misma fue considerada insuficiente por parte de Boca porque pretendía obtener una mayor ganancia. El otro interesado fue Napoli de Italia, pero nunca concretó una propuesta formal.

Tampoco hay que descartar que le lleguen propuestas a Boca, como también al propio Exequiel Zeballos desde la MLS y el fútbol turco. Lo cierto es que su permanencia dentro del plantel se encuentra asegurada al menos hasta la noche en la que el equipo enfrente a Universidad Católica en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después, el equipo ingresará en el receso por la presencia del Mundial y el jugador será blanco de varios llamados.