El Barcelona renueva el contrato de Flick tras el triunfo en LaLiga

El Fútbol Club Barcelona anunció el lunes la renovación del contrato de su entrenador, Hansi Flick, hasta junio de 2028, con opción a una temporada más, tras haber llevado al equipo a conquistar su 29.º título de LaLiga española.
El contrato anterior del técnico alemán de 61 años vencía en junio de 2027.
El Barça se aseguró el título a falta de tres jornadas, sellándolo con una victoria sobre su archirrival, el Real Madrid, el 10 de mayo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Flick, que ganó un triplete con el Bayern de Múnich, se incorporó al equipo azulgrana en 2024 con un contrato de dos años, decidido a reconstruir su reputación tras ser destituido de la selección alemana en septiembre de 2023.
Bajo su liderazgo, el equipo "culé" reafirmó con rapidez su dominio nacional, ganando dos títulos ligueros consecutivos, junto con la Copa del Rey 2024-25 y sucesivas Supercopas de España.
Sin embargo, tras caer en cuartos de final ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el equipo buscará plantar cara con más fuerza en la máxima competición europea de clubes la próxima temporada.
Con información de Reuters