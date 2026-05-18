El Barcelona renueva el contrato de Flick tras el triunfo en LaLiga

Imagen de archivo de los jugadores del Fútbol Club Barcelona manteando al entrenador Hansi Flick tras ganar LaLiga española ante el Real Madrid, en el estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, ​​España.

​El Fútbol Club Barcelona anunció el lunes la renovación ‌del contrato ‌de su entrenador, Hansi Flick, hasta junio de 2028, con opción a una temporada más, tras haber llevado al equipo a conquistar su 29.º ​título de ⁠LaLiga española.

El contrato anterior ‌del técnico alemán de ⁠61 años vencía ⁠en junio de 2027.

El Barça se aseguró el título a falta ⁠de tres jornadas, sellándolo ​con una victoria sobre ‌su archirrival, el ‌Real Madrid, el 10 de ⁠mayo.

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Flick, que ganó un triplete con el Bayern de Múnich, se incorporó al ​equipo ‌azulgrana en 2024 con un contrato de dos años, decidido a reconstruir su reputación tras ser destituido ⁠de la selección alemana en septiembre de 2023.

Bajo su liderazgo, el equipo "culé" reafirmó con rapidez su dominio nacional, ganando dos títulos ligueros consecutivos, junto con la ‌Copa del Rey 2024-25 y sucesivas Supercopas de España.

Sin embargo, tras caer en cuartos de final ante el Atlético de Madrid ‌en la Liga de Campeones, el equipo buscará plantar cara con ‌más ⁠fuerza en la máxima competición europea de clubes ​la próxima temporada.

Con información de Reuters