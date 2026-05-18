Cabo Verde apuesta por la recuperación del defensa Costa para el Mundial

Imagen de archivo del defensa caboverdiano del Villarreal Logan Costa durante un partido de LaLiga española contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, Madrid, España.

Cabo ​Verde se arriesgó el lunes al incluir al defensa central Logan Costa en su lista de 26 convocados para ‌el Mundial, ya que ‌acaba de volver a la competición tras una lesión de larga duración.

El defensa, nacido en París, se rompió el ligamento cruzado anterior en un partido amistoso de pretemporada en julio y no volvió a la acción hasta el domingo, cuando saltó al campo como suplente en la segunda parte del partido que perdió ​su equipo, el ⁠Villarreal, por 2-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga española.

Sin ‌embargo, los 13 minutos de Costa sobre el césped ⁠bastaron para convencer al seleccionador Bubista ⁠de incluirlo en la convocatoria, ya que el jugador de 25 años es considerado por muchos como el mejor de su país.

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No ⁠hubo más sorpresas en el anuncio de la convocatoria, ​ya que el seleccionador se mantuvo fiel al ‌núcleo de jugadores que garantizó ‌la primera participación en un Mundial de una de las ⁠naciones más pequeñas de África.

Con una población de unos 600 000 habitantes, Cabo Verde es el tercer país más pequeño en competir en un Mundial, pero casi todos sus jugadores proceden ​de la ‌numerosa diáspora del país.

Los jugadores nacidos en Francia, Irlanda, Países Bajos y la antigua potencia colonial Portugal dominan la convocatoria, mientras que el arquero nacido en Estados Unidos Carlos dos Santos fue elegido como suplente del veterano ⁠Vozinha, de 39 años.

Dos Santos había formado parte anteriormente de la selección estadounidense y la FIFA aprobó su cambio de nacionalidad la semana pasada. Es el único jugador de la escuadra que aún no ha debutado.

Cabo Verde anunció que se enfrentará a Serbia en un partido de preparación para el Mundial en Lisboa el 31 de ‌mayo y a Bermudas en East Hartford el 6 de junio. Jugará en el Grupo H del Mundial, comenzando contra la excampeona España en Atlanta el 15 de junio, antes de enfrentarse a Uruguay y Arabia Saudita.

Plantilla:

Arqueros: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)

Defensas: ‌Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki, Finlandia), Stopira (Torreense)

Centrocampistas: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), ‌Deroy Duarte (Ludogorets), Laros ⁠Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (Oțelul Galați), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (FK Krasnodar), Yannick Semedo (Farense)

Delanteros: Gilson Benchimol (Rusia), Jovane ​Cabral (Portugal), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Igdir), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv).

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)