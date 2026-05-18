El Gobierno de Milei autorizó a una aerolínea israelí a operar vuelos regulares entre los dos países

El Gobierno de Milei autorizó a una aerolínea israelí a operar vuelos regulares

El Gobierno nacional oficializó la autorización para que la aerolínea de bandera israelí, El Al Israel Airlines LTD, opere vuelos regulares entre Argentina e Israel. La medida se apoya en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado en 2017 y en el Memorándum de Entendimiento celebrado el 19 de abril de 2026 en Jerusalén.

La medida se concretó mediante la disposición 6/2026 publicada en el Boletín Oficial, que habilita a la compañía a brindar servicios de transporte de pasajeros y cargas en rutas directas. En este sentido, el texto establece la posibilidad de realizar escalas intermedias y conexiones más allá de los destinos principales, lo que amplía el alcance de la operatoria.

Cómo serán los vuelos

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Según lo dispuesto, las operaciones comenzarán el 29 de noviembre con dos vuelos semanales que unirán Buenos Aires con Tel Aviv. Los vuelos partirán los lunes y miércoles desde Ezeiza hacia Israel, mientras que los domingos y martes lo harán desde Tel Aviv hacia Argentina.

La duración estimada del trayecto será de entre 15 y 16 horas, a bordo de aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. Los pasajes ya se encuentran a la venta, con precios de lanzamiento que arrancan en USD 1.349 por ida y vuelta en clase turista “Classic”.

El Gobierno de Milei autorizó a una aerolínea israelí a operar vuelos regulares

En tanto, las tarifas más altas alcanzan los USD 7.000 en clase ejecutiva, con servicios diferenciados para pasajeros de negocios. La compañía también ofrece tramos individuales desde USD 773, incluyendo equipaje de mano, una pieza de bodega de hasta 23 kilos, comidas y selección de asiento.

“La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel”, señaló la Secretaría de Transporte al confirmar la iniciativa. El avance fue evaluado por las autoridades aeronáuticas en el marco de los instrumentos bilaterales que regulan el tráfico aéreo entre ambos Estados.

La medida se apoya en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado en 2017 y en el Memorándum de Entendimiento celebrado el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, que actualiza los términos de cooperación aerocomercial. La disposición administrativa enfatizó que la empresa cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios solicitados.

Hasta ahora, quienes viajaban entre Buenos Aires y Tel Aviv debían hacer al menos una escala en ciudades como Madrid, Roma o Miami, lo que extendía significativamente los tiempos de viaje. Finalmente, la Dirección Nacional de Transporte Aéreo y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) validaron la viabilidad de la operación.