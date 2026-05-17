OMS declara el brote de ébola en el Congo y Uganda como una emergencia de preocupación internacional

FOTO DE ARCHIVO: Se muestran termómetros en la entrada de un centro de tratamiento del ébola en la ciudad de Butembo, al este del Congo.

Por Disha Mishra y Akanksha ​Khushi

17 mayo (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de preocupación internacional el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo ‌y Uganda, tras registrarse 80 muertes sospechosas ‌y nueve casos confirmados por análisis de laboratorio.

La OMS señaló que el brote, causado por el virus Bundibugyo, no cumple los criterios de una emergencia pandémica, pero que los países que comparten fronteras terrestres con la RDC corren un alto riesgo de que se produzca una mayor propagación.

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La agencia de salud de la ONU dijo el domingo en un comunicado que, hasta el sábado, se habían notificado 80 muertes sospechosas, ocho casos confirmados por laboratorio y 246 ​casos sospechosos en la provincia ⁠de Ituri de la RDC, en al menos tres zonas sanitarias, entre ellas Bunia, ‌Rwampara y Mongbwalu.

Se confirmó un noveno caso en la ciudad de Goma, ⁠al este de la República Democrática del Congo, ⁠según un comunicado de los rebeldes del M23.

El Ministerio de Salud de la RDC había informado el viernes de que 80 personas habían fallecido en el nuevo brote en la provincia ⁠oriental.

El decimoséptimo brote en el país, donde el ébola se identificó por primera ​vez en 1976, podría ser en realidad mucho mayor, dada la ‌elevada tasa de positividad de las muestras ‌iniciales y el creciente número de casos sospechosos que se están notificando, según la ⁠OMS.

El brote es "extraordinario", ya que no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo, a diferencia de lo que ocurre con las cepas del Ébola-Zaire, señaló. Todos los brotes anteriores del país, salvo uno, fueron causados por la cepa Zaire.

El brote de la ​RDC y Uganda ‌supone un riesgo para la salud pública de otros países, ya que se han documentado algunos casos de propagación internacional, señaló la agencia, aconsejando a los países que activen sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y que lleven a cabo controles transfronterizos y en las principales carreteras internas.

En Kampala, ⁠la capital de Uganda, se notificaron el viernes y el sábado dos casos confirmados en laboratorio, aparentemente no relacionados entre sí, incluido un fallecimiento, de personas que viajaban desde la RDC, según la OMS. También se notificó un caso confirmado por laboratorio en la capital de la RDC, Kinsasa, de una persona que regresaba de Ituri, según la OMS.

Las personas que hayan estado en contacto con la enfermedad del virus de Bundibugyo o los casos confirmados no deben viajar al extranjero, salvo ‌en el marco de una evacuación médica, señaló la OMS.

La agencia recomendó aislar inmediatamente los casos confirmados y realizar un seguimiento diario de los contactos, con restricciones a los viajes nacionales y la prohibición de los viajes internacionales hasta 21 días después de la exposición.

Al mismo tiempo, la OMS instó a los países a no cerrar sus fronteras ni restringir los viajes y ‌el comercio por miedo, ya que esto podría llevar a que personas y mercancías crucen las fronteras de manera informal sin ser controladas.

Las densas selvas tropicales de la República Democrática del Congo son un ‌reservorio natural del virus ⁠del Ébola.

El virus, a menudo mortal, que provoca fiebre, dolores corporales, vómitos y diarrea, se propaga a través del contacto directo con los fluidos ​corporales de personas infectadas, materiales contaminados o personas fallecidas a causa de la enfermedad, según los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Con información de Reuters