Palmeiras vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan Palmeiras y Cerro Porteño

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

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Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras derrotó por 2 a 0 a Sporting Cristal en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Junior. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 1.

Palmeiras quiere mantenerse en la cima del Grupo F. Hasta el momento acumula 8 puntos con 6 goles. C. Porteño se encuentra en segundo lugar con 7 unidades y 3 goles convertidos.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

Fecha y rival de Palmeiras en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Cerro Porteño en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Palmeiras y Cerro Porteño, según país